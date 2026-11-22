Giữa khuya, đang say sưa viết kịch bản, đạo diễn Hoàng Duẩn chợt nghe tiếng thút thít sau lưng. Quay lại, anh phát hiện bà xã - diễn viên Cẩm Linh - âm thầm đứng xem từ bao giờ. Ôm vai cảm ơn chị, anh chắc mẩm tác phẩm này sẽ thành công vì chị luôn là thước đo chính xác cảm xúc của khán giả.

Duyên nợ từ một lần tìm vai

Những năm 1990, khi đang vắt óc tìm nữ chính cho vở kịch thiếu nhi Bí mật khu vườn, đạo diễn Hoàng Duẩn được bạn gợi ý liên hệ chị Cẩm Linh. Ngay lần đầu gặp gỡ tại nhà may của chị trên đường Lý Chính Thắng (phường Xuân Hòa, TPHCM), anh đã ngây người trước hình mẫu nhân vật Pha Lê bước ra đời thực.

Gia đình TS-NSƯT - Đạo diễn Hoàng Duẩn và BTV Cẩm Linh mừng con gái lớn tốt nghiệp thạc sĩ tại

﻿Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Nhìn chị với mái tóc đen dài, vóc dáng mảnh mai tất bật dời ma-nơ-canh nặng, anh chợt thấy thương. Anh nghĩ, chị vừa quản lý tiệm may, làm lễ tân nhà hàng, vừa đi diễn và học Trường Đại học Mở TPHCM… quá vất vả, cần một người đàn ông bên cạnh đỡ đần. Và anh đã tìm được nhân vật ấy...

Vở kịch khép lại cũng là lúc tình duyên của nữ chính cùng chàng đạo diễn kiêm nam chính hé nở. Hàng đêm, sau giờ làm, anh đến gần khách sạn nơi chị làm việc, nằm dài trên yên xe tranh thủ chợp mắt đợi chị tan ca.

Vài năm trước đó, cùng theo học Khoa Diễn viên kịch Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) nhưng cả hai chưa quen nhau vì anh học sau chị một khóa.

Vốn là cậu bé chăn bò nghèo ở miền Trung, anh nhảy tàu vào TPHCM thi vào trường nghệ thuật với chiếc quần jeans mượn của bạn thân. Gánh nặng cơm áo bủa vây, anh lăn lộn đủ nghề: giữ xe tại trường, đóng vai quần chúng, thế vai, làm cảnh trí hậu đài… Trước các nữ sinh thành phố duyên dáng, anh chỉ dám đứng nhìn từ xa, chạm mặt thì khoanh tay cúi chào lễ phép chứ không dám bắt chuyện.

Tình cảm lớn dần nhưng mỗi người đều nặng gánh gia đình, lo nuôi các em ăn học nên chưa ai dám nghĩ đến hạnh phúc riêng. Năm 2000, anh cùng Đoàn Múa rối TPHCM lưu diễn tại Mỹ suốt nửa năm, mỗi tuần tại một tiểu bang. Nỗi nhớ dâng trào gửi trọn qua những cánh thư tay đong đầy hẹn ước.

Bỏ ngoài tai nhiều lời mai mối tại Mỹ, anh ngỏ lời cầu hôn chị ngay ngày trở về. Bạn bè vẫn hay trêu giai thoại đám cưới của anh: sáng rước dâu, tối đãi tiệc, còn buổi chiều chú rể mê việc tranh thủ đi… ký hợp đồng biểu diễn.

Trọn chữ hiếu, vẹn nghĩa tình

Cuộc sống vợ chồng ban đầu khá chật vật vì cả hai không có cha mẹ kề bên hỗ trợ. Tuy nhiên, anh chị luôn động viên, san sẻ cùng nhau. Anh nhận phần giặt giũ vì chị dị ứng xà phòng. Dành dụm được ít tiền, chị mua ngay chiếc máy giặt để anh đỡ vất vả, có thêm thời gian làm nghề.

Đạo diễn Hoàng Duẩn cùng vợ và các già làng, diễn viên người Đồng bào Cơ Tu trong dự án nghệ thuật "Miền ký ức Cơ Tu" tại Đà Nẵng

Trái với vẻ bản lĩnh trên sân khấu, nửa đêm vợ chuyển dạ giục đi bệnh viện, anh bối rối, luống cuống không biết bắt đầu từ đâu, loay hoay cả buổi lục tìm... đôi vớ để mang giày theo thói quen mỗi khi ra khỏi nhà. Sớm mồ côi mẹ, chị thiếu kinh nghiệm chăm con nên thường căng thẳng mỗi khi con ho, sặc hay khóc đêm.

Một lần thấy bà bảo mẫu đút nhầm thìa thức ăn lên mũi bé, anh chị hỏi ra mới biết bà thị lực kém. Thương bà tuổi cao vẫn chật vật mưu sinh, anh chị đưa bà đi điều trị mắt.

Sau đó, người nhà đón bà về nên vợ chồng lại tự xoay xở chăm con. Rời công việc ở khách sạn, chị Cẩm Linh chuyển về làm biên tập viên kênh Thuần Việt (HTV) để tiện đưa đón con. Những ngày hè, hai con khi thì trải chiếu nằm cạnh bàn làm việc của mẹ, lúc lại theo ba vào phim trường, ra sân khấu chơi cùng các cô chú hậu đài.

Gắn bó với Đoàn Múa rối TPHCM rồi Nhà hát Kịch TPHCM, đạo diễn Hoàng Duẩn thử sức ở nhiều vai trò: diễn viên, biên kịch, đạo diễn, lý luận phê bình, viết báo…

Say nghề và ham học hỏi, sau khi tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 cao học ngành Quản lý văn hóa Trường Đại học Văn hóa TPHCM, anh động viên chị đăng ký lớp cao học Văn hóa học khóa 1 và mua sẵn hồ sơ “bắt” chị ghi.

Làm đề tài cải lương trên truyền hình, cô biên tập viên gốc Hà Nội phải theo sát nhiều khóa học tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang để thẩm thấu bộ môn nghệ thuật đặc trưng Nam bộ.

Đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ chân tình: “Tôi mong vợ sắp xếp thời gian học tập, nâng cao trình độ để thuận lợi hơn trong công việc. Học thêm, vợ sẽ hiểu việc nghiên cứu chữ nghĩa công phu, vất vả thế nào để thông cảm cho chồng. Từ đó, vợ chồng có suy nghĩ, lời nói đồng điệu với nhau hơn”.

Nói về bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, chị Cẩm Linh cho biết: “Các thành viên phải sống trách nhiệm, giữ mình, đồng cảm và chia sẻ. Tôi quan niệm, tránh cự cãi lúc nóng giận vì khi mọi chuyện qua đi, nhìn lại sẽ thấy không có gì đáng để căng thẳng”.

Đạo diễn Hoàng Duẩn hướng dẫn sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM học phần Tổ chức sự kiện

Với đạo diễn Hoàng Duẩn, ở chị không chỉ hội tụ những hình mẫu, vừa là người bạn đời đảm đang, tinh tế, mà còn chăm chút, thay chồng báo hiếu cha mẹ già.

Chị tốt nghiệp thạc sĩ thì đến lượt anh học lên tiến sĩ ngành Văn hóa học. Bên cạnh danh hiệu NSƯT, đạo diễn tên tuổi gắn với nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia và các tác phẩm lịch sử, anh còn là Phó trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật Trường Đại học Văn hóa TPHCM.

Hành trình nuôi dạy con của anh chị bước đầu gặt hái quả ngọt khi con gái lớn vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế Trường Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và con gái nhỏ tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa Trường Đại học Văn Lang. Niềm vui chung của cả nhà là khoác ba lô du lịch, chinh phục những ngọn núi, khám phá nét đẹp văn hóa trong và ngoài nước.

Đạo diễn Hoàng Duẩn nhớ lại không ít lần vợ bận làm ca, anh phải chở hai con bằng xe máy hàng chục ki-lô-mét từ nhà ở phường Bình Tây, TPHCM đến Củ Chi để cùng đoàn kịch biểu diễn phục vụ khán giả. Con ngủ gật, anh thắt đai giữ con vào người cho an toàn. Mưa nắng nhọc nhằn, các con vẫn vui vẻ hợp tác. Thỉnh thoảng, con gái kề tai anh thủ thỉ: “Ba ơi! Bữa nay chú diễn viên này bị sai lời thoại”. Có lần nấu canh, anh nhầm xà lách với bắp cải, các con ăn, nhận xét: “Nay sao bắp cải lại đăng đắng” nhưng vẫn ăn hết phần cơm vì ba nấu trễ, con quá đói. Mỗi khi nhắc lại, anh bật cười và cảm ơn bà xã đã luôn chu toàn, quán xuyến việc nhà, làm hậu phương vững chắc để anh yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.

TÔ DIỆU HIỀN