Xã hội

HĐND TPHCM phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Phát triển đô thị

SGGPO

Thường trực HĐND TPHCM vừa phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phát triển đô thị”. Cuộc thi diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 12-2026.

Nội dung các câu hỏi tập trung bám sát những vấn đề cốt lõi, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: quy hoạch, chỉnh trang đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị xanh, bền vững, đô thị thông minh, cùng vai trò giám sát của HĐND Thành phố.

11-7. Trung tâm tài chính TPHCM nhìn từ sông Sài Gòn, được định hướng trở thành hạt nhân của Trung tâm Tài chính quốc tế trong giai đoạn tới.jpeg
Trung tâm Tài chính TPHCM nhìn từ sông Sài Gòn, được định hướng trở thành hạt nhân của Trung tâm Tài chính quốc tế trong giai đoạn tới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến; đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, trí thức và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TPHCM.

Để tham gia, thí sinh sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh truy cập vào chuyên trang cuộc thi tại địa chỉ https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/. Thí sinh cần đăng ký duy nhất một tài khoản dự thi chính chủ bằng thông tin Căn cước công dân và số điện thoại cá nhân.

Mỗi lượt thi, hệ thống sẽ đưa ra 5 câu hỏi, bao gồm 4 câu trắc nghiệm kiến thức pháp luật và 1 câu dự đoán số lượng người có đáp án đúng. Dựa trên các tiêu chí xét hạng gồm tổng điểm trả lời trắc nghiệm, thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất và con số dự đoán chính xác (hoặc gần đúng nhất), Ban Tổ chức sẽ xét trao 2 giải thưởng mỗi tuần với trị giá 500.000 đồng/giải.

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đô thị cuộc thi Luật Phát triển đô thị

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