Đột phá giám sát, tập trung triển khai Luật Phát triển đô thị

Trong tuần 38, Thường trực HĐND TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XI; đồng thời, ban hành 7 văn bản chỉ đạo, điều hành phục vụ công tác giám sát và hoàn thiện thể chế. Đáng chú ý, HĐND Thành phố đã triển khai kế hoạch giám sát việc xử lý các tồn đọng, vướng mắc kéo dài chưa hoàn thành tính đến năm 2025 cũng như các dự án gây lãng phí.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiến hành khảo sát hạ tầng nông thôn mới tại Nhà Bè và Hiệp Phước; kiểm tra tiến độ dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT). Đồng thời, Ban tập trung chuẩn bị nội dung chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 10-2026.

Tập trung thẩm tra danh mục các khu đất thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội; đồng thời khảo sát công tác lập Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050.

Tham mưu hoàn thiện thủ tục phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI và Phó Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi.

Tổ chức khảo sát thực tế các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tiến độ sửa chữa trường học và công tác quản lý, bảo tồn di tích Địa đạo Tây Nam.

Ngày 23-9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tổ chức khảo sát thực địa, làm việc về công tác quản lý, bảo vệ, vận hành và phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa đạo Tam Giác Sắt (Địa đạo Tây Nam), phường Tây Nam

Về công tác tham mưu, Văn phòng HĐND Thành phố đã phục vụ an toàn, chu đáo Kỳ họp thứ 5; thực hiện đánh giá cán bộ qua hệ thống KPI quý III/2026. Công tác truyền thông trên cổng thông tin điện tử và các nền tảng podcast tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt trong việc phối hợp tuyên truyền trọng tâm Luật Phát triển đô thị. Trong tuần, 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đất đai, quy hoạch và thi hành án được tiếp nhận và xử lý đúng quy định.

Cử tri đánh giá cao việc HĐND Thành phố thông qua 38 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5; đồng thuận với niên hạn sử dụng nhà chung cư theo Nghị quyết 278. Dư luận đặc biệt ghi nhận, xúc động về công tác quy tập hơn 650 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; phấn khởi trước hiệu quả chương trình khám sức khỏe toàn dân khi Thành phố vượt mốc 5 triệu người được khám sức khỏe và sàng lọc định kỳ miễn phí.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê thị Riêng

Bên cạnh đó, dư luận xã hội cũng gửi gắm nhiều kiến nghị thiết thực đến các cơ quan chức năng. Đó là đề nghị sớm ban hành khung độ khó công việc làm cơ sở áp dụng KPI trong ngành giáo dục, nhanh chóng cung ứng đầy đủ sách giáo khoa. Đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác tái định cư tại các chung cư cũ; đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khơi thông dòng chảy nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập cục bộ.