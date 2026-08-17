Hệ thống Giáo dục Sao Bắc Đẩu: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không bạo lực

Ngày 16-8, Hệ thống Giáo dục Sao Bắc Đẩu tổ chức hội thảo tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trước bạo lực học đường”. Tham dự có hơn 50 đại biểu là luật sư, thành viên ban cố vấn chuyên môn, đại diện ban quản trị, ban giám hiệu cùng đông đảo phụ huynh học sinh.

Đại biểu tham dự hội thảo về bảo vệ trẻ em trước bạo lực học đường

Tại hội thảo, các luật sư phân tích quy định pháp luật và tình huống thực tế liên quan đến bảo vệ trẻ em. Các nội dung tập trung làm rõ quyền cơ bản của trẻ em; trách nhiệm của giáo viên, người chăm sóc và cơ sở giáo dục trong bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng cho trẻ. Những hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trẻ được phân tích dưới góc độ pháp lý.

Thông điệp “Giáo dục không đồng nghĩa với trừng phạt; kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực” được gửi đến giáo viên và phụ huynh, cùng chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ

Đáng chú ý, thông điệp “Giáo dục không đồng nghĩa với trừng phạt; kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực” được nhấn mạnh. Qua các tình huống thực tế, giáo viên được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, kiểm soát cảm xúc và xử lý phù hợp khi trẻ khóc, không hợp tác hoặc có hành vi khó kiểm soát.

Một nội dung thiết thực là nguyên tắc “Dừng – Tách – Báo”: dừng hành động khi mất bình tĩnh; chuyển giao việc chăm sóc khi cần thiết; kịp thời báo người phụ trách, nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bà Lê Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Giáo dục Sao Bắc Đẩu, cho biết hoạt động góp phần nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của những người trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ, hướng đến môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy sự an toàn và phát triển của trẻ làm ưu tiên.

VĂN SƠN