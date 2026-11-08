Ngành công nghiệp game Trung Quốc vươn ra toàn cầu

Với hơn 700 triệu người chơi, Trung Quốc hiện là thị trường trò chơi điện tử (video game) lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thị trường chịu sự quản lý chặt chẽ nhất.

Các nhà phát triển trò chơi Trung Quốc ngày càng chứng minh khả năng tạo ra những sản phẩm có sức hút toàn cầu. Thành công bất ngờ của trò chơi nhập vai hành động Black Myth: Wukong (tạm dịch: Hắc thần thoại: Ngộ Không) phát hành năm 2024, là minh chứng rõ nét.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học kinh điển Tây du ký ra đời từ thế kỷ 16, trò chơi đã thu hút đông đảo người chơi quốc tế, cho thấy các hãng Trung Quốc không chỉ tập trung phục vụ thị trường nội địa.

Sinh viên Trung Quốc chơi trò chơi điện tử dịp hè. Ảnh: CHINA DAILY

Theo trang web VGChartz của Anh, tính đến tháng 11-2026, Black Myth: Wukong đã bán được trên 30 triệu bản, trong đó hơn một nửa là ở thị trường nước ngoài, đạt tổng doanh thu hơn 900 triệu USD.

Một trò chơi đáng chú ý khác là Heartopia, trò chơi mô phỏng cuộc sống do hãng XD Games (trụ sở tại Thượng Hải) phát triển. Ra mắt toàn cầu ngày 7-1 trên máy tính và thiết bị di động, trò chơi nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tải game miễn phí trên App Store tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo trang Mobilegamer.biz của Anh, đến tháng 9, Heartopia đã đạt hơn 37 triệu lượt tải trên toàn cầu, mang về trên 130 triệu USD doanh thu từ các giao dịch trong game. Người chơi có thể xây nhà, câu cá, làm vườn, chăm sóc thú cưng, nấu ăn và giao lưu với những người chơi khác.

Công ty nghiên cứu thị trường Newzoo của Hà Lan thông tin, Trung Quốc có hơn 700 triệu người thường xuyên chơi trò chơi điện tử. Máy tính cá nhân và điện thoại thông minh là những nền tảng chơi game phổ biến nhất tại Trung Quốc, trong khi máy chơi game console ít phổ biến hơn.

Trước đây, giai đoạn 2000-2014, các máy chơi game như PlayStation và Xbox không được phép bán chính thức tại Trung Quốc nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện trò chơi điện tử.

Truyền hình Đức DW cho rằng, các nhà quản lý Trung Quốc giữ quyền quyết định về cấp phép, kiểm duyệt nội dung và giới hạn thời gian chơi. Ông George Osborn, nhà báo người Anh - chuyên tư vấn về lĩnh vực trò chơi điện tử, cho biết, Trung Quốc có thị trường game được quản lý và cấp phép chặt chẽ hơn nhiều thị trường lớn khác trên thế giới.

Theo ông, các nhà phát triển muốn phát hành sản phẩm tại Trung Quốc phải trải qua nhiều tầng xét duyệt của cơ quan chức năng, trong đó có các cơ quan phụ trách tuyên truyền và văn hóa.

Hiện nay, người dưới 18 tuổi tại nước này chỉ được phép chơi trò chơi trực tuyến tối đa 3 giờ mỗi tuần. Người trưởng thành không bị giới hạn thời gian, nhưng hoạt động chơi game vẫn chịu sự kiểm soát đáng kể. Người chơi phải đăng ký bằng tên thật và số định danh cá nhân. Cơ chế này cho phép nhà chức trách theo dõi người dùng chơi trò chơi nào, vào thời điểm nào và liên lạc với những ai.

Dù vậy, vẫn tồn tại những cách thức lách quy định. Một số người sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để truy cập các trò chơi không được phát hành chính thức tại Trung Quốc. Một số thanh thiếu niên còn dùng tài khoản của cha mẹ nhằm vượt qua giới hạn thời gian chơi.

Các nhà phát triển phương Tây muốn tiếp cận thị trường có hơn 700 triệu người chơi cũng phải điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng yêu cầu cấp phép. Để tránh gặp trở ngại khi xin cấp phép, các nhà phát triển có thể chủ động loại bỏ một số nội dung ngay từ khâu thiết kế.

KHÁNH MINH