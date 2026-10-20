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Hơn 40.123 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

SGGPO

Dự án thuộc Quy hoạch điện VIII, nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng giảm phát thải khí nhà kính.

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Lễ khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia. Ảnh: EVN

Ngày 20-10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án điện 2 đã tổ chức lễ khởi công, phát động thi đua dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đồng thời công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, có tổng công suất 3.015,8MW, gồm 2 tổ máy nhiệt điện than Quảng Trạch I, công suất 1.403MW và 2 tổ máy nhiệt điện khí LNG Quảng Trạch II, công suất 1.612,8MW.

Tổng mức đầu tư của hai dự án hơn 82.145 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các nhà máy dự kiến bổ sung hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Riêng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, sử dụng công nghệ tourbine khí chu trình hỗn hợp.

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Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu và báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: EVN

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện, EVN được giao đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu điện giai đoạn 2027-2030.

Đến nay, hai tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I cơ bản hoàn thành, đã phát lên lưới điện quốc gia 620 triệu kWh. Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, EVN đã hoàn thành thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án và lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng EPC.

Theo tiến độ dự kiến, tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ phát điện thương mại vào tháng 2-2030, tổ máy 2 vào tháng 4-2030.

Tại buổi lễ, EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án điện 2 và các nhà thầu tập trung nguồn lực, thiết bị, bảo đảm chất lượng, môi trường và tiến độ thi công theo kế hoạch.

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Từ khóa

Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II EVN Trung tâm Điện lực Quảng Trạch an ninh năng lượng

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