Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Ngày 7-5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin: Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đốt than lần đầu thành công, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử và chuẩn bị vận hành.

Quang cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: EVNPMB2

Vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 6-5, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị), Tổ máy 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đốt than lần đầu thành công. Đây là mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử và đưa dự án vào vận hành.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án Điện 2 được giao đại diện chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, khởi công vào tháng 12-2021.

Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công. Ảnh: EVN

Dự án gồm 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.403MW, sử dụng công nghệ USC (trên siêu tới hạn) với thông số nhà máy cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9,1 tỷ kWh mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định của hệ thống điện.

Trong thời gian tới, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà thầu và đơn vị liên quan để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ chạy thử, hiệu chỉnh nhằm đưa Tổ máy 1 vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong quy hoạch điện, có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh - sạch - bền vững.

Dự án được đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hằng năm của tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung bộ, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước mỗi năm và tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động địa phương, nhất là lao động trình độ cao.

Về bảo vệ môi trường, nhà máy được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi. Theo chủ đầu tư, các chỉ số phát thải sau xử lý bảo đảm tuân thủ quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương các tiêu chuẩn áp dụng của Ngân hàng Thế giới. Các thông số môi trường khi nhà máy vận hành sẽ được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/24 giờ theo quy định.

PHÚC HẬU