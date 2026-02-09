Ký kết hợp đồng EPC Dự án LNG Quảng Trạch II, tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Quảng Trạch II có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó hợp đồng gói thầu EPC dự án thành phần 1 (nhà máy điện) ký kết ngày 9-2 có giá trị hơn 25.202 tỷ đồng.

Lễ ký kết chiều 9-2, tại Hà Nội

Chiều 9-2, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2 và Liên danh Nhà thầu PowerChina – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu EPC (thiết kế – cung cấp thiết bị – thi công xây dựng – thử nghiệm, nghiệm thu) của Dự án thành phần 1 (nhà máy điện) thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Quảng Trạch II với tổng giá trị hợp đồng là hơn 25.202 tỷ đồng (bao gồm 639,8 triệu USD và 8.341 tỷ đồng).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện.

Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII với quy mô công suất 1.612,8MW áp dụng công nghệ turbine khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Toàn bộ dự án bao gồm 2 dự án thành phần: dự án thành phần 1 - nhà máy điện, có tổng mức đầu tư là 40.123,455 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG: có tổng mức đầu tư dự kiến là 11.800 tỷ đồng.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng tỷ trọng nguồn điện theo hướng xanh hóa và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo EVN nhấn mạnh, việc ký kết hợp đồng này là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của EVN trong việc triển khai các dự án nguồn điện lớn, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu

Đại diện Liên danh Nhà thầu PowerChina – Lilama cam kết phối hợp chặt chẽ, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ nghiêm các quy định của hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, huy động đầy đủ nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án.

PHÚC VĂN