Thế giới

Iran gửi Mỹ đề xuất về vấn đề hạt nhân

SGGPO

Báo The Times of Israel đưa tin Iran đã gửi cho Mỹ đề xuất về vấn đề hạt nhân thông qua Qatar, kèm theo điều kiện hai bên chỉ thảo luận sau khi Mỹ đáp ứng 7 yêu cầu của Iran.

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Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí. Ảnh: WH

Một quan chức cấp cao giấu tên của Iran, ngày 5-11 (giờ địa phương), cho biết Mỹ đang xem xét đề xuất trên, song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Tehran và Washington đang được đẩy mạnh do lo ngại giao tranh có thể tái bùng phát sau bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Ngày 5-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp của Qatar, Saudi Arabia, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Jordan để trao đổi về các diễn biến mới nhất trong khu vực cùng những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì ổn định.

Hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng đã có chuyến công du đến Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trang tin Axios (Mỹ) đưa tin sau cuộc gặp với các cố vấn an ninh quốc gia ngày 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm quyết định liệu có nối lại tấn công Iran hay không.

“Nếu được, tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước này. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm vậy. Sẽ sớm biết thôi”, Tổng thống Donald Trump nói.

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