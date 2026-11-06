Kết hợp chuyên môn pháp lý và công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 6-11, Hội Luật gia TPHCM tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của Chi hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TPHCM”.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh (bên trái), Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM và bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM đồng chủ trì tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đại biểu tập trung thảo luận các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng mạnh hoạt động về cơ sở và gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tế của người dân. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp hiệu quả giữa chuyên môn pháp lý và công nghệ số.

Để đưa tư vấn pháp luật về cơ sở và phòng ngừa tranh chấp từ sớm, Luật gia Hoàng Thị Lợi, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Sài Gòn, đề xuất nhiều mô hình thực tiễn như: “Liên kết pháp luật 9-11”, “Mỗi tháng một vấn đề pháp luật”, “Điểm tư vấn pháp luật thân thiện” và “Luật gia đồng hành cùng cộng đồng”.

Luật gia Hoàng Thị Lợi, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Sài Gòn phát biểu

Theo bà Lợi, các mô hình này giúp duy trì công tác tuyên truyền liên tục, giải đáp trực tiếp những vướng mắc phát sinh, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho công tác hòa giải, hạn chế tối đa tình trạng tranh chấp kéo dài tại địa phương.

“Hiện nay, với 11 luật gia, Chi hội Luật gia phường Sài Gòn không chỉ tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở mà còn tận tâm tư vấn, hỗ trợ pháp lý, góp phần gìn giữ sự bình yên và văn minh cho cộng đồng từ sớm", Luật gia Hoàng Thị Lợi chia sẻ.

Bà cũng đề xuất thiết lập quy chế phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế để tiếp nhận thông tin, kịp thời can thiệp và bảo vệ trẻ em gái bị xâm hại; đồng thời phối hợp cùng các nhà trường để quan tâm, bảo vệ nhóm đối tượng học sinh.

Luật gia Võ Văn Tám, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Phú Thọ Hòa

Về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), Luật gia Võ Văn Tám, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Phú Thọ Hòa, đề xuất sản xuất các nội dung ngắn trực quan như infographic, video, podcast trên các nền tảng mạng xã hội và tổ chức các buổi livestream giải đáp pháp luật.

Luật gia Võ Văn Tám đề xuất phát triển Chatbot “Trợ lý pháp luật Chi hội” trên Zalo OA nhằm tự động hỗ trợ người dân tra cứu. Thông tin do AI cung cấp có thể chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, nên cần có quy trình kiểm tra trước khi sử dụng. Đối với những vụ việc phức tạp như tranh chấp đất đai, vụ việc hình sự hoặc bạo lực gia đình, không nên để AI tự động tư vấn thay cho người có chuyên môn.

Luật gia Trương Nhật Quang, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Lái Thiêu

Thảo luận về những thuận lợi và khó khăn của Chi hội Luật gia trong quá trình tham gia xây dựng xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Luật gia Trương Nhật Quang, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Lái Thiêu, kiến nghị Hội Luật gia TPHCM khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, ban hành các tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả thực tế; đồng thời tăng cường công tác tập huấn và hỗ trợ nguồn lực thiết thực cho các chi hội ở cơ sở.

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PHƯƠNG LOAN