Có thể truy vết người nộp hồ sơ giả mạo để xử lý

Rất nhiều người đang bị mạo danh để mở doanh nghiệp, gây ra nhiều thiệt hại cho nạn nhân. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Lai Xuân Đạt, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nhấn mạnh, sở đang phối hợp Công an TPHCM để xác minh các trường hợp có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, qua đó có căn cứ xử lý, bao gồm việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lai Xuân Đạt

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, với các trường hợp trình báo về việc bị mạo danh đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính TPHCM có thể truy vết để tìm ra người nộp hồ sơ không?

- Ông LAI XUÂN ĐẠT, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM: Chúng tôi có thể truy vết được. Căn cứ khoản 4, Điều 21 Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính sẽ cung cấp thông tin người nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. Thông tin này lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và theo nội dung kê khai trong hồ sơ.

* Khi phát hiện bị mạo danh, nhiều người dân trình báo, nhưng quá trình giải quyết mất nhiều thời gian. Vậy khi đã tìm ra người mạo danh nộp hồ sơ, bước xử lý tiếp theo của Sở Tài chính TPHCM là gì, thưa ông?

- Theo Quyết định 2370/QĐ-BTC ngày 24-8-2026 của Bộ Tài chính thì nội dung “Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ là giả mạo” là một thủ tục hành chính. Khi thực hiện thủ tục này, phía đề nghị thu hồi phải cung cấp giấy tờ xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

Theo điểm a và điểm b, khoản 2, Điều 68 Nghị định 168/2025/NĐ-CP thì những giấy tờ đó gồm: trả lời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc văn bản do cơ quan đó cấp bị giả mạo; trả lời của cơ quan công an về việc nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

Theo khoản 3, Điều 68 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, sau khi nhận được đề nghị của công dân, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan công an. Phòng Đăng ký kinh doanh cũng gửi văn bản này đến cơ quan thuế để phối hợp rà soát, xác định lại đối tượng nộp thuế.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo TPHCM về đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, ngày 30-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Thực tế cho thấy người bị mạo danh đang chịu rất nhiều thiệt hại, Sở Tài chính TPHCM có giải pháp nào khắc phục và hạn chế việc mạo danh thời gian tới không?

- Theo khoản 5, Điều 12 Nghị định 168/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 296/2026/NĐ-CP), người ủy quyền và người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến phải thực hiện xác thực điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc thực hiện xác thực điện tử sẽ góp phần hạn chế việc mạo danh.

Chúng tôi đang phối hợp Công an TPHCM để xác minh các trường hợp có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, qua đó có căn cứ xử lý, bao gồm việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, Sở Tài chính TPHCM đã kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường xác thực thông tin, hạn chế tình trạng mạo danh trong thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thuế TPHCM sẽ phối hợp để xử lý kịp thời Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết, tại TPHCM đã phát hiện nhiều trường hợp bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Để không ảnh hưởng tới người dân và không gây thất thoát ngân sách, Bộ Tài chính, UBND TPHCM và Cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo. Theo lãnh đạo Thuế TPHCM, về pháp lý, để xử lý các trường hợp này cần căn cứ theo nhiều quy định. Cụ thể, tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định Điều 48 (các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế), Điều 49 (các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và trường hợp được chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế). Ngoài ra còn có khoản 5, Điều 17 Luật Quản lý thuế, Điều 28 Nghị định 252/2026/NĐ-CP (về tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh) và Điều 68 Nghị định 168/2025/NĐ-CP (về xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo). Từ các quy định nêu trên, việc tiếp nhận và giải quyết nội dung phản ánh cá nhân bị giả mạo thông tin thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh. Do đó, cơ quan thuế hướng dẫn cá nhân liên hệ với cơ quan này để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Để hỗ trợ người dân, Thuế TPHCM đã công khai thông tin đường dây nóng trên trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông của Thuế TPHCM, giúp người dân có thể kịp thời phản ánh. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người bị mạo danh, Thuế TPHCM sẽ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TPHCM định kỳ chuyển thông tin phản ánh tới cơ quan đăng ký kinh doanh, phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời xử lý kiến nghị của cá nhân.

PHƯƠNG LOAN thực hiện