Hà Nội triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt giữ, xử lý 136 đối tượng

Ngày 4-11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, bóc gỡ triệt để đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Hà Nội tiêu thụ.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng cầm đầu liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Công Sơn (sinh năm 1998, trú tại tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1990), Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Bích Thùy (sinh năm 2006) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1983) cùng trú tại Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Công Sơn cùng tang vật của vụ án. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng, làm rõ 11 đầu mối mua bán trái phép chất ma túy với 5 nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ gồm hơn 39kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ; đồng thời xác định Nguyễn Công Sơn là một trong những đầu mối tiếp nhận ma túy từ Campuchia.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là một trong những đầu mối tiêu thụ lớn, đồng thời thiết lập mạng lưới các đối tượng bán lẻ trên địa bàn TP Hà Nội.

Từ ngày 17-9-2026 đến 30-10-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong đó, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Công Sơn, thu giữ 27,8kg ma túy tổng hợp các loại. Cơ quan công an cũng làm rõ Nguyễn Thị Bích Thùy (sinh năm 2006, em gái Sơn) có liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Thanh Tùng (thường gọi Tùng “Kết”), đối tượng cầm đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) và các khu vực lân cận.

Trong số 136 đối tượng bị bắt giữ, xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, xử lý hình sự 98 đối tượng về 5 tội danh, gồm: tàng trữ trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; sử dụng trái phép chất ma túy; rửa tiền.

NGUYỄN HƯỞNG