Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ lái xe ô tô tông ngã thai phụ

SGGPO

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với V.T.S. (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ô tô mang biển số 24A-376.XX liên tục chèn ép, va chạm với xe máy điện do một phụ nữ điều khiển, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

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Cơ quan tố tụng thi hành quyết định khởi tố bị can đối với V.T.S. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc điều tra, Công an phường Lào Cai khẩn trương xác minh, triệu tập người điều khiển ô tô là V.T.S. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, V.T.S. khai, khoảng 15 giờ ngày 1-11-2026, khi điều khiển ô tô chở con trai lưu thông trên đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân (phường Lào Cai), do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), điều khiển xe máy điện.

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V.T.S. thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, V.T.S. điều khiển ô tô áp sát, chèn ép, không cho xe máy điện di chuyển lên phía trước. Khi chị P.T.T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, V.T.S. tiếp tục lái ô tô tiến sát rồi tông vào phần đuôi xe máy điện, khiến chị P.T.T. ngã xuống đường.

Khi sự việc xảy ra, chị T. đang mang thai 24 tuần, được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai theo dõi, điều trị. Hiện tại, sức khỏe của chị T. dần ổn định.

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NGUYỄN HƯỞNG

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