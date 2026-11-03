Vì “tiền cà phê”, ông xe ôm lãnh án tù

Được hứa cho “tiền uống cà phê”, Tạ Minh Tùng dùng chứng minh nhân dân giả, ký giấy bán 2 ô tô với giá 470 triệu đồng, rồi giao toàn bộ tiền bán xe cho Trần Thị Dung để nhận tiền công 5 triệu đồng.

Ngày 3-11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tạ Minh Tùng (sinh năm 1972) 8 năm tù, Trần Thị Dung (sinh năm 1964) 9 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Đinh Thị Liễu (sinh năm 1973) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3-11

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 đến tháng 4-2013, Liễu thuê 5 ô tô của ông Ph., giám đốc một công ty cho thuê xe du lịch tại quận Gò Vấp trước đây, để đi lại và kinh doanh. Sau đó, do nợ tiền Dung, Liễu bàn với Dung bán 2 chiếc trong số xe đã thuê để trừ nợ.

Liễu và Dung rủ Tùng, làm nghề chạy xe ôm, đóng giả ông Ph. để người mua tin rằng họ giao dịch với chủ xe. Hai người hứa cho Tùng “tiền uống cà phê”. Tùng đồng ý, dán ảnh của mình lên phôi chứng minh nhân dân mang tên ông Ph. do Liễu và Dung chuẩn bị, rồi đem ép nhựa.

Ở lần giao dịch đầu tiên, Tùng giả danh ông Ph., ký giấy bán chiếc Toyota Innova cho ông A. với giá 200 triệu đồng. Tùng giao tiền cho Dung và được Dung trả công 5 triệu đồng.

Lần thứ hai, Tùng tiếp tục giả danh chủ xe, ký giấy bán chiếc Kia Morning cho ông D. với giá 270 triệu đồng. Dung nhận toàn bộ số tiền để trừ vào khoản nợ của Liễu. Tùng không được chia thêm tiền.

Vụ việc bị phát hiện sau khi chiếc Toyota Innova liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Văn Ngân và bị CSGT tạm giữ. Với chiếc Kia Morning, ông Ph. lần theo tín hiệu từ thiết bị định vị trên xe, tìm được nơi ông D. đang giữ xe. Khi biết số xe đã mua là tài sản bị chiếm đoạt, những người mua xe trình báo công an.

Sau khi vụ việc bị phát giác, Liễu và Tùng bỏ trốn. Ngày 10-1-2022, Tùng bị bắt. Hơn một năm sau, Liễu cũng bị bắt. Riêng Dung đã bị xét xử trong một vụ án lừa đảo khác và tuyên phạt 16 năm tù vào năm 2017.

Ý LINH