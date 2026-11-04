Pháp luật

Quảng Trị: Khởi tố nhóm vận chuyển trái phép gần 4,5 tấn hải sâm

SGGPO

Đây là loại hải sâm đã được mổ, loại bỏ nội quan và bảo quản bằng cách ướp muối thô.

1793769730082_906707685813455105_906707685813455105_1874bcbcb9b160499fe2b83ed039e584.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố các bị can

Chiều 4-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Minh Khánh và Nguyễn Văn Hùng (đều trú tại TPHCM) về tội “Buôn lậu”; khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Thị Huế và Nguyễn Thị Hà (đều trú tại Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự.

1793771217477_906707685813455105_906707685813455105_c19884b54b88755b06c7da78f735bc67.jpg
Tang vật vụ án

Trước đó, Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với ô tô mang biển kiểm soát 29H-112... và ô tô 74A-353... do Hồ Văn Tài và Phan Thành Trung (đều trú tại Quảng Trị) điều khiển.

Kết quả kiểm tra phát hiện trên thùng ô tô biển kiểm soát 29H-112... vận chuyển 89 thùng xốp, bên trong chứa tổng cộng 4.450kg hải sâm. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

1793769716662_906707685813455105_906707685813455105_cc5ff3dcb75afee2f1b637f3abbeed1a-1068x1086.jpg
Tang vật vụ án

Các đối tượng bước đầu khai nhận, Khánh và Hùng thỏa thuận thống nhất phân công Hùng có nhiệm vụ sang Thái Lan để kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng hóa thông qua nước Lào để đưa về Việt Nam; đồng thời thông báo cho Khánh biết để thanh toán tiền.

Sau khi hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam, Khánh nhận để chế biến rồi bán kiếm lời. Hùng thuê Trương Thị Huế, Nguyễn Thị Hà vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
VĂN THẮNG

Từ khóa

hải sâm vận chuyển trái phép Quảng Trị

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn