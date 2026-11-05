Mua bán “gối đầu” không thanh toán rồi bỏ trốn , một tiểu thương lãnh 13 năm tù

Lợi dụng mối quan hệ làm ăn lâu năm và phương thức mua bán “gối đầu”, Đỗ Thúy Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 7,56 tỷ đồng của 31 người rồi đóng cửa hàng, trốn sang Lào.

Ngày 5-11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Thúy Nghĩa (sinh năm 1986, ngụ TPHCM) 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Nghĩa thuê mặt bằng mở cửa hàng quần áo may sẵn tại phường 8, quận Tân Bình (nay là phường Tân Hòa, TPHCM). Trong quá trình kinh doanh, Nghĩa lấy hàng hoá là quần áo may sẵn từ các nhà xưởng khác, thanh toán theo phương thức “gối đầu”. Mỗi lần giao nhận hàng, Nghĩa chỉ thanh toán một phần, số tiền còn lại được hai bên ghi vào sổ nợ, có ký xác nhận. Suốt thời gian dài, việc mua bán diễn ra bình thường nên các chủ hàng tin tưởng bỏ mối, giao hàng cho Nghĩa.

Đến ngày 13-9-2023, Nghĩa bất ngờ đóng cửa hàng, cùng chồng sang Lào, để lại các khoản nợ chưa thanh toán. Bị cáo tháo đồng thời bỏ sim điện thoại, xóa tài khoản Zalo, cắt đứt liên lạc.

Bị cáo Đỗ Thúy Nghĩa

Từ đơn tố cáo của các bị hại, cơ quan chức năng xác định bị cáo Nghĩa chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng của 31 người. Trong đó, hơn 5,2 tỷ đồng là tiền hàng hoá; 2,3 tỷ đồng là tiền vay mượn. Ngày 27-3-2025, sau hơn 1,5 năm lẩn trốn, Nghĩa bị bắt giữ theo quyết định truy nã và di lý về TPHCM.

Bị cáo khai do kinh doanh thua lỗ, đồng thời phát sinh nhiều khoản nợ ngoài xã hội nên không thể thanh toán tiền hàng, trả nợ vay như thỏa thuận.

Đối với chồng Nghĩa, cơ quan chức năng xác định người này sang Lào theo lời rủ rê của vợ, không biết việc Nghĩa nợ tiền hàng cũng như vay tiền của những người quen. Do đó, cơ quan chức năng không xử lý hình sự người chồng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hoặc “Không tố giác tội phạm”.

Ý LINH