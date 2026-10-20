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Ông Huỳnh Tấn Đạt làm Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia TPHCM

SGGPO

Ngày 20-10, Ban Thường vụ Hội Luật gia TPHCM trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Tấn Đạt làm Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia TPHCM. 

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Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Ung Thị Xuân Hương trao quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Tấn Đạt

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Tấn Đạt cam kết thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm: tập hợp, đoàn kết lực lượng luật gia, luật sư; tham gia xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh tư vấn và trợ giúp pháp lý, đặc biệt cho đối tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa, công nhân; đảm bảo công khai, minh bạch tài chính và nghĩa vụ thuế...

Ông Huỳnh Tấn Đạt sinh năm 1965; trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị; nguyên Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM. Hiện tại, ông Đạt là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh UBND TPHCM và Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TPHCM.

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PHƯƠNG LOAN

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Hội Luật gia TPHCM ông Huỳnh Tấn Đạt Luật gia Ung Thị Xuân Hương Trung tâm Tư vấn pháp luật

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