Ngày 20-10, Ban Thường vụ Hội Luật gia TPHCM trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Tấn Đạt làm Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia TPHCM.

Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Ung Thị Xuân Hương trao quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Tấn Đạt

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Tấn Đạt cam kết thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm: tập hợp, đoàn kết lực lượng luật gia, luật sư; tham gia xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh tư vấn và trợ giúp pháp lý, đặc biệt cho đối tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa, công nhân; đảm bảo công khai, minh bạch tài chính và nghĩa vụ thuế...

Ông Huỳnh Tấn Đạt sinh năm 1965; trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị; nguyên Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM. Hiện tại, ông Đạt là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh UBND TPHCM và Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TPHCM.

Sở Tư pháp TPHCM kiểm tra, tháo gỡ những vướng mắc về công tác tư pháp tại cơ sở Ngày 24-9, đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp TPHCM đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp đối với cụm các xã phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phú Mỹ, Phước Hải, Nghĩa Thành và Châu Đức.

PHƯƠNG LOAN