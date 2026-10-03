Xã hội

Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi (trước sắp xếp)

SGGPO

Ngày 3-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong đó có nội dung khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT ở Quảng Ngãi.

Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi (trước sắp xếp)

Theo đó, qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ phường Cẩm Thành, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định ông Phạm Văn Thanh, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc Đảng bộ UBND phường Cẩm Thành, nguyên Chi ủy viên Chi bộ, Phó trưởng Phòng TN-MT TP Quảng Ngãi (trước sắp xếp), đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vi phạm của ông Phạm Văn Thanh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân ông Thanh, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thanh bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

Đảng khai trừ Quảng Ngãi vi phạm

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