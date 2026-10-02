Xã hội

Trao thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số tại xã Ngãi Giao

SGGPO

Chiều tối 2-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trao tặng thiết bị công nghệ phục vụ chuyển đổi số cho các ấp trên địa bàn xã Ngãi Giao (TPHCM)

Dự chương trình có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

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Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các đại biểu trao thiết bị máy tính, máy in cho các ấp tại xã Ngãi Giao

Dịp này, Petrovietnam trao 12 bộ thiết bị gồm máy tính và máy in cho các ấp trên địa bàn xã Ngãi Giao. Thiết bị được sử dụng phục vụ công tác hành chính, cập nhật dữ liệu, xử lý hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở.

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Từ khóa

thiết bị ngãi giao Võ Văn Minh Petrovietnam máy tính máy in

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