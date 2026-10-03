Cử tri kiến nghị tháo gỡ, giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa, ngập đô thị

Tổ ĐBQH đơn vị 7 tham dự buổi tiếp xúc gồm các ĐB: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM.

Cần khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa

Theo cử tri Trần Thị Hiên, phường Tân Thuận, chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh rất đúng đắn nhưng việc in thiếu sách giáo khoa là không thể chấp nhận, cần rà soát khâu dự báo, đặt in, có phương án dự phòng để bảo đảm đủ sách cho học sinh.

Cử tri Bùi Thị Bở, xã An Thới Đông, cho biết vẫn còn tình trạng gặp khó khăn khi tìm mua sách, đồng thời giá sách giáo khoa và các loại sách bài tập đi kèm khá cao. Cử tri kiến nghị tăng cường giám sát việc thực thi quy định về giá bán sách giáo khoa, có cơ chế kiểm soát giá để bảo vệ quyền lợi của học sinh và phụ huynh, đặc biệt tại các vùng còn khó khăn.

ĐB Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao đổi với cử tri

Về vấn đề này, ĐB Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin, đây là nội dung đã được các cơ quan chức năng quan tâm, chỉ đạo. Theo ĐB, chủ trương bảo đảm miễn phí sách giáo khoa cho học sinh là phù hợp, tuy nhiên quá trình triển khai còn phát sinh tình trạng thiếu sách do việc xác định nhu cầu, in ấn và phân phối chưa sát thực tế.

ĐB đồng tình ý kiến cử tri về việc cần khắc phục căn cơ vấn đề này, nhất là xây dựng cơ chế xác định nhu cầu, tổ chức in ấn và phân phối phù hợp, bảo đảm học sinh có đủ sách trước năm học mới. Chính phủ cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm và triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu sách trong những năm học tới.

Chủ động quản trị rủi ro ngập đô thị

Cử tri Lê Thị Ngọc Trang, phường Tân Hưng cho rằng tình trạng ngập đô thị khi mưa lớn kết hợp triều cường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đi lại và tài sản của người dân. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu chương trình quốc gia về quản trị rủi ro ngập đô thị, xây dựng hệ thống dữ liệu, bản đồ ngập, cảnh báo sớm; quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng thoát nước, cao độ nền, ứng phó triều cường và có phương án tổ chức giao thông khi ngập.

Cử tri kiến nghị tháo gỡ, giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa, ngập đô thị

Ngoài ra, cử tri cũng ý kiến về tăng cường phòng chống lừa đảo công nghệ cao; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hàng gian, hàng giả; nâng chất lượng khám chữa bệnh BHYT...

Trao đổi với cử tri, ĐB Lê Quang Mạnh cho biết Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, chuyển đến cơ quan chức năng và theo dõi quá trình xử lý. ĐB cho biết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội XVI có khối lượng công việc lớn, với nhiều dự án luật và nội dung quan trọng; trong đó, nhiều vấn đề cử tri nêu tại buổi tiếp xúc sẽ được xem xét, trao đổi.

“Chúng tôi sẽ cùng thảo luận, tranh luận để đưa ý kiến của cử tri TPHCM đến nghị trường”, ĐB Lê Quang Mạnh nhấn mạnh.

Gắn triển khai Luật Phát triển đô thị với di dời nhà ven kênh rạch Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Hoàng Ninh, phường Xóm Chiếu, cho biết rất phấn khởi khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, kiến nghị cần sớm có nghị định hướng dẫn đồng thời gắn triển khai Luật với chỉnh trang, di dời nhà ở trên và ven kênh rạch. Cử tri Huỳnh Trúc Lệ, phường Cát Lái, cũng kỳ vọng Luật Phát triển đô thị sớm tạo chuyển biến rõ nét tại các đô thị lớn, nhất là trong giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc như ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Trao đổi về vấn đề này, ĐB Lê Quang Mạnh cho biết Chính phủ đã có ý kiến về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật; cơ quan chủ trì soạn thảo đang tiếp thu, hoàn thiện để trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Luật Phát triển đô thị không phải là luật phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn mới có thể triển khai, mà nhiều nội dung có thể thực hiện trực tiếp. TPHCM cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai luật cụ thể và thời gian qua đã quyết liệt tổ chức thực hiện, đưa nhiều nội dung của luật vào cuộc sống.

CẨM NƯƠNG - SONG MAI