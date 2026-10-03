Tăng cường kiểm tra thuốc An cung ngưu hoàng hoàn, xử lý quảng cáo sai sự thật

Cục Quản lý y, dược cổ truyền đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh và quảng cáo thuốc An cung ngưu hoàng hoàn, kịp thời phát hiện, xử lý thuốc giả, không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các sở y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát lưu hành và thông tin quảng cáo thuốc cổ truyền.

Theo Cục Quản lý y, dược cổ truyền, thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả. Đáng chú ý, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả mạo do Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh), cầm đầu.

Tang vật An cung ngưu hoàng hoàn giả bị công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước tình hình trên, Cục Quản lý y, dược cổ truyền đề nghị các sở y tế tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền tại các cơ sở trên địa bàn; trong đó chú trọng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Cục đề nghị các sở y tế chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 389 địa phương, phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thuốc chữa bệnh; truy xuất nguồn cung, ngăn chặn thuốc giả lưu thông trên thị trường.

Các cơ sở y tế, nhà thuốc được yêu cầu thực hiện đúng quy định về kinh doanh, sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn. Theo Cục, đây là thuốc kê đơn, phải được sử dụng theo chỉ định và dưới sự giám sát của bác sĩ; không bán thuốc khi người mua không có đơn.

Cùng với kiểm tra việc lưu hành, các địa phương được đề nghị đẩy mạnh thanh tra hoạt động quảng cáo, chào bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok...; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm, trong đó có việc quảng cáo thuốc như “thần dược phòng ngừa đột quỵ” nhằm lừa dối người tiêu dùng.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý y, dược cổ truyền đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn trong phác đồ điều trị; không để người bệnh tự ý sử dụng thuốc khi chưa được bác sĩ chỉ định.

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ và mua thuốc tại các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Bộ Y tế công khai danh sách các thuốc An cung ngưu hoàng hoàn được cấp phép trên hệ thống công bố thuốc hệ thống công bố thuốc để người dân và các cơ sở kinh doanh tra cứu trước khi mua, sử dụng.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee rà soát việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu xác minh sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột quỵ, tai biến”; trường hợp phát hiện vi phạm, yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm và xử lý theo quy định. Cục An toàn thực phẩm cho biết qua tra cứu dữ liệu, sản phẩm này chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

NGỌC DUNG