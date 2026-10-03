Gia Lai kiểm tra ma túy đột xuất tài xế xe khách đường dài

Ngày 3-10, Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai ra quân đột xuất để kiểm tra, xét nghiệm ma túy và chất kích thích đối với tài xế tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai).

Video: Ra quân đột xuất test ma túy hàng loạt lái xe ở Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai. Tác giả: NGỌC OAI

Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong đợt cao điểm kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn, lật xe khách nghiêm trọng.

CSGT kiểm tra, làm thủ tục để các tài xế xe khách xét nghiệm chất kích thích trước khi đón, trả hành khách

Tại buổi kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn các tài xế làm thủ tục xét nghiệm theo đúng quy định.

Sử dụng kit test nhanh ma túy theo tiêu chuẩn của Bộ Công an, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm đột xuất 53 tài xế xe khách chạy tuyến đường dài trước khi đón, trả hành khách. Kết quả kiểm tra, toàn bộ các mẫu xét nghiệm đều âm tính, đủ điều kiện phục vụ hành khách.

Các tài xế được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính

Bên cạnh kiểm tra tại bến, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với các chốt, tổ trực dọc các tuyến quốc lộ kiểm tra, xét nghiệm ma túy tài xế các phương tiện đang lưu thông.

Trung tá Võ Đặng Dũng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, việc kiểm tra, xét nghiệm ma túy và chất kích thích được đơn vị triển khai định kỳ lẫn đột xuất, nhằm chủ động ngăn ngừa từ sớm nguy cơ mất an toàn cho hành khách.

Tài xế có kết quả âm tính với chất kích thích, đủ điều kiện phục vụ hành khách

“Chúng tôi lựa chọn là các lái xe hoạt động đường dài, bởi nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao hơn. Chúng tôi thay đổi khung giờ, thời gian và kiểm tra đột xuất để tránh trường hợp nhà xe đối phó”, Trung tá Võ Đặng Dũng thông tin.

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn lái xe làm thủ tục xét nghiệm ma túy

Kit test nhanh ma túy được sử dụng theo quy định của Bộ Công an

NGỌC OAI