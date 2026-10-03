Cử tri kiến nghị xử lý quy hoạch “treo”, dự án chậm triển khai

Sáng 3-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các đại biểu: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổ ĐBQH tiếp xúc cử tri

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy phường Vũng Tàu (số 4 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu) và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường: Bà Rịa, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương và Long Sơn.

Tại hội nghị, 16 lượt cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, dự án chậm triển khai, quy hoạch “treo”, đất đai và thủ tục hành chính.

Cử tri Lê Thị Hằng (phường Rạch Dừa) kiến nghị nghiên cứu phương án kết nối đồng bộ khi triển khai đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng phương tiện, gây áp lực lên đường 30 tháng 4, nơi có KCN Đông Xuyên, Cảng dịch vụ PTSC và Lữ đoàn 171.

Cử tri Nguyễn Văn Phấn, khu phố 5, phường Vũng Tàu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Cử tri đề nghị tính toán hướng tuyến, nút giao khác hoặc phương án kết nối qua khu vực sân bay để phân luồng giao thông; đồng thời đánh giá tác động môi trường...

Cử tri Nguyễn Văn Thông (phường Rạch Dừa) phản ánh tình trạng hạ tầng xuống cấp tại khu vực phường 10, phường 11 trước đây do các dự án kéo dài. Hệ thống thoát nước thấp hơn cống chung khiến khu dân cư thường xuyên ngập sau mưa. Cử tri đề nghị sớm xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, bàn giao quỹ đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao phục vụ người dân.

Tại phường Phước Thắng, cử tri Lê Xuân Thọ phản ánh khu dân cư tự phát số 10 hình thành từ năm 2007, hiện có đông người dân sinh sống nhưng đất vẫn là đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch “treo”. Người dân khó sửa chữa, nâng nền nhà hay thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn. Cử tri đề nghị thu hồi các dự án chậm tiến độ, điều chỉnh quy hoạch phù hợp thực tế và tạo điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Cử tri Phạm Thị Loan, khu phố 5, phường Vũng Tàu phát biểu kiến nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Cử tri Nguyễn Văn Phấn (phường Vũng Tàu) phản ánh Dự án Khu trung tâm Chí Linh được phê duyệt từ năm 1996, qua 7 lần gia hạn và 3 lần điều chỉnh quy hoạch nhưng chưa triển khai. Lần gia hạn thứ 7 cũng đã hết hiệu lực từ ngày 31-12-2023, đề nghị thanh tra, xử lý dứt điểm.

Cử tri cũng kiến nghị làm rõ việc thực hiện chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao theo Nghị quyết 254/2025/QH15; đề nghị có cơ chế xử lý trách nhiệm, bồi thường phù hợp nếu hồ sơ của người dân bị xử lý chậm, sai sót.

Đại biểu Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu giải đáp và tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Ảnh: THÀNH HUY

Ngoài ra, cử tri kiến nghị tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học; hàng giả; đánh giá kỹ tác động môi trường, dòng chảy khi triển khai các công trình du lịch tại khu vực mũi Nghinh Phong; có chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp; tháo gỡ khó khăn, tái khởi động 3 nhà máy ethanol với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng đang ngừng hoạt động.

Đại diện Tổ ĐBQH và lãnh đạo địa phương đã trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tổ ĐBQH ghi nhận 16 ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo Đoàn ĐBQH TPHCM và chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

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THÀNH HUY