Phương tiện chở hàng hóa lưu thông qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình. Ảnh: TẤN THÁI

Các đại biểu tại lễ khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Chrey Thom

Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình tọa lạc ở xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) và kết nối trực tiếp với Cửa khẩu Chrey Thom (tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia). Đây là cửa khẩu có khoảng cách gần thủ đô Phnom Penh nhất (khoảng 75 km) so với các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Hải (phải), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) trao Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh việc khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình – Chrey Thom tạo thêm động lực phát triển mới; sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước sang thị trường Campuchia cũng như các quốc gia ASEAN.

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu Khánh Bình – Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Các đại biểu chứng kiến thông quan phương tiện chở hàng hóa qua cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Chrey Thom

Việc khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Chrey Thom tạo điều kiện hình thành các tour, tuyến du lịch quốc tế liên hoàn nối liền An Giang, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thủ đô Phnom Penh và kết nối với các nước trong khu vực.

Kinh tế biên mậu phát triển sẽ thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu An Giang, tạo thêm hàng nghìn việc làm mới trong các ngành dịch vụ, thương mại, logistics, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho cư dân vùng biên giới.

Cặp cửa khẩu được khai trương cũng góp phần thiết lập một vành đai an ninh vững chắc, chủ động kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người và gian lận thương mại.

TẤN THÁI