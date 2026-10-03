Khẩn trương xử lý hư hỏng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng

Sáng 3-10, ông Cao Sơn Dũng, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đề nghị kiểm tra, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Quốc lộ 1 qua xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) dày đặc "ổ gà". Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, qua theo dõi tình hình khai thác, quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh, tại các đoạn Km1647 - Km1692 và một số đoạn tuyến khác thuộc phạm vi do Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận quản lý, khai thác và thu phí, mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, ổ gà nhưng chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm, khi trời mưa và tầm nhìn bị hạn chế.

Đoạn quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) chi chít "ổ gà" nguy hiểm

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh để bảo đảm giao thông. Đối với những vị trí chưa thể sửa chữa ngay, cần có các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết như vá dặm "ổ gà", bổ sung hệ thống biển cảnh báo, nhất là vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài.

Quốc lộ 1 qua xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) dày đặc "ổ gà"

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị rà soát, thống kê đầy đủ các vị trí hư hỏng để có phương án sửa chữa, ưu tiên những vị trí hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Đồng thời, tăng cường tuần đường, tuần kiểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng phát sinh, không để tình trạng mặt đường hư hỏng kéo dài.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét có biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư dự án BOT chậm khắc phục hư hỏng, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Trước đó, ngày 30-9, Báo SGGP có bài viết “Quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng”, phản ánh nhiều đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh xuất hiện bong tróc, “ổ gà”, “ổ voi”, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

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TIẾN THẮNG