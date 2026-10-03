Quy tập 13 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm ở Quảng Trị

Tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, lực lượng chức năng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 3-10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Lực lượng đã phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo quần bộ đội, đinh, tăng, võng dù.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, tại khu vực rừng tràm này, tính từ đầu tháng 9 đến nay, đơn vị quy tập tổng cộng 13 hài cốt liệt sĩ.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện và cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm bản Bãi Dinh



Đội đã đưa các hài cốt liệt sĩ về nhà quàn của đơn vị, thờ cúng trang nghiêm; việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính sẽ thực hiện khi có đủ điều kiện.

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VĂN THẮNG - HOÀNG CUỐI