Tai nạn giao thông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 3 người nguy kịch

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 19 người nhập viện, 3 người nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Trưa 7-6, ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, bệnh viện đang điều trị cho 19 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào rạng sáng cùng ngày.

Trong số này, có 16 trường hợp bị thương nhẹ và 3 trường hợp nguy kịch.

Hiện tại, sức khỏe của 2 trong số 3 bệnh nhân nguy kịch đã có chuyển biến tích cực. Trường hợp còn lại vẫn trong tình trạng rất nặng, tiên lượng xấu do đa chấn thương phức tạp ở cột sống và xương chậu. Bệnh nhân hôn mê, mất cảm giác chi và đang được các bác sĩ nỗ lực duy trì các dấu hiệu sinh tồn.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 50F-040.xx do ông N.H.T. (49 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Phan Thiết đi Đồng Nai.

Khi đến Km30, đoạn qua xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng), xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ-moóc biển số 36R-030.xx do ông L.S.H. (46 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe để chuyển đi cấp cứu. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

TIẾN THẮNG