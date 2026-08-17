Giáo dục

Khánh Hòa: Phó Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT

SGGPO

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa kỷ luật cảnh cáo một phó hiệu trưởng do vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khi làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Khánh Hòa năm 2026
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Khánh Hòa năm 2026

Ngày 17-8, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, thời hạn 12 tháng đối với ông T.H.T, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang).

Ông T.H.T bị xác định vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo kết quả rà soát, xác minh của Sở GD-ĐT liên quan những cán bộ quản lý, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

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Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Khánh Hòa năm 2026

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một thí sinh tại điểm thi này mang điện thoại vào phòng thi vào cuối buổi thi bài thi tự chọn nhưng giám thị không lập biên bản, đình chỉ thi. Sở GD-ĐT sau đó thành lập tổ kiểm tra, xác minh thông tin và xác định nội dung phản ánh có cơ sở.

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Thí sinh tại phòng thi số 0577 bị hủy kết quả toàn bộ bài thi/môn thi theo khoản 3, Điều 57 Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT. Đối với các giáo viên khác làm nhiệm vụ coi thi tại phòng 0577 để xảy ra sai sót, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ giao các đơn vị, địa phương quản lý xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

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TIẾN THẮNG

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Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa Kỷ luật Phó hiệu trưởng Vi phạm Quy chế thi Tốt nghiệp THPT Cảnh cáo

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