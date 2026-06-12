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Khánh Hòa: 3 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng điện thoại

Sáng 12-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, trong buổi thi các môn tự chọn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế.

Thí sinh tại điểm Trường THCS Thái Nguyên, phường Nha Trang dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: HIẾU GIANG
Thí sinh tại điểm Trường THCS Thái Nguyên, phường Nha Trang dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: HIẾU GIANG

Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Đông Hải), giám thị phát hiện 2 thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi. Cả hai trường hợp đều bị lập biên bản và đình chỉ thi theo quy định. Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Cơ sở 2 (phường Bắc Nha Trang), một thí sinh tự do cũng bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên (11-6), một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS - THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná) gặp tai nạn giao thông trên đường đến điểm thi môn Toán, bị gãy tay và phải nhập viện điều trị. Trưởng điểm thi đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh theo quy định hiện hành.

Chiều 11-6, tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên (phường Nha Trang), một thí sinh là học sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang) bị ngất xỉu trước giờ vào phòng thi và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trưởng điểm thi đã đề nghị xem xét đặc cách tốt nghiệp đối với trường hợp này.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, môn Ngữ văn có 21.696 thí sinh dự thi trên tổng số 21.815 thí sinh đăng ký, vắng 119 thí sinh. Môn Toán có 21.666 thí sinh dự thi trên tổng số 21.790 thí sinh đăng ký, vắng 124 thí sinh. Trong ngày 12-6, ca thi thứ nhất của bài thi tự chọn ghi nhận 21.831 thí sinh dự thi trên tổng số 21.985 thí sinh đăng ký, vắng 154 thí sinh; ca thi thứ hai có 21.747 thí sinh dự thi trên tổng số 21.868 thí sinh đăng ký, vắng 121 thí sinh.

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HIẾU GIANG

Từ khóa

Khánh Hòa thi tốt nghiệp THPT Nha Trang đình chỉ thi

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