Khởi tố 74 bị can chỉnh sửa chỉ số quan trắc môi trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành.

Theo thông tin trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 28-3 của Đài Truyền hình Việt Nam, các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước. trong đó, có cán bộ, lãnh đạo đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Bị can Nguyễn Hoài Thi, Giám đốc Công ty Kỹ thuật môi trường Việt Nam, 1 trong các bị can của vụ án. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Theo điều tra ban đầu, hàng loạt nhà máy như nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và các công ty nhôm, thép, công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về cơ quan quản lý là sở NN-MT đều bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Các thiết bị quan trắc dù được dán niêm phong, có hệ thống camera giám sát riêng nhưng vẫn bị điều chỉnh từ xa thông qua phần mềm.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ, các đối tượng đã can thiệp để giảm chỉ số đầu ra, từ đó đảm bảo dữ liệu khi được gửi về cơ quan quản lý sẽ luôn nằm trong mức cho phép.

Trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải trên cả nước bị lực lượng chức năng khám xét, có tới gần 160 trạm bị can thiệp.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

GIA KHÁNH