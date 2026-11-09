Khởi tố, bắt tạm giam người cha bạo hành hai con gái ruột

Ngày 9-11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Hạc Thành đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” của Nguyễn Văn Tú (thường gọi “Tú Lơ”, sinh năm 1984, trú tại phường Hạc Thành) đối với hai con gái ruột, khiến cả hai cháu bị thương.

Những vết thương bầm tím trên cơ thể con gái do Nguyễn Văn Tú đánh. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ ngày 22-10-2026, Tú đi đón con gái là cháu N.T.V. (sinh năm 2013) đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm nước, Tú gọi hai con gái là cháu N.B.N. (sinh năm 2010) và N.T.V., ra ăn cơm. Tuy nhiên, lúc này cả hai cháu đang ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê chơi điện thoại, Tú bực tức, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V., chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Tú đánh vào cánh tay, vùng mông. Sau đó, Tú tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Đến tối cùng ngày, vợ của Tú đi làm về phát hiện hai con bị thương nên đưa các cháu đến bệnh viện. Theo kết quả giám định pháp y, cháu N.B.N., có tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%, còn cháu N.T.V., là 2%. Khi xảy ra sự việc, cả 2 cháu đều dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐỨC HẢI