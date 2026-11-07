Viện kiểm sát bác đề nghị giám định tâm thần đối với Mr Pips

Trong phần bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips), luật sư đề nghị tòa cho giám định tâm thần đối với người này. Đối đáp lại, đại diện viện kiểm sát khẳng định, không có căn cứ chấp nhận.

Chiều 7-11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam cầm đầu tiếp tục phần tranh luận. Tại đây, cơ quan công tố đối đáp lại trước quan điểm bào chữa của luật sư.

Trước các quan điểm và luận cứ các luật sư bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter), đại diện viện kiểm sát đưa ra các căn cứ xác định hành vi chiếm đoạt tiền của bị hại, vai trò của từng bị cáo và nguồn tiền được sử dụng để mua nhiều tài sản.

Trước đó, trong phần bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam, luật sư đề nghị tòa cho giám định tâm thần đối với người này. Đối đáp lại, đại diện viện kiểm sát khẳng định, không có căn cứ chấp nhận. Cơ quan công tố viện dẫn, trong quá trình hỏi cung cũng như tại phiên tòa, Phó Đức Nam trình bày rõ ràng, logic về hành vi của bản thân và đồng phạm.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Đại diện viện kiểm sát cũng cho biết, kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, cùng thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam, không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Phó Đức Nam trong thời gian bị tạm giam. Một số người từng làm việc với bị cáo cũng đánh giá Phó Đức Nam có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành hệ thống lớn.

Cơ quan công tố cũng dẫn kết quả thăm khám của Bệnh viện Bạch Mai, cho biết chưa phát hiện bất thường ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra đối với bị cáo này. Từ những căn cứ này, viện kiểm sát không đồng tình với đề nghị của phía luật sư về việc trưng cầu giám định tâm thần cho bị cáo Phó Đức Nam.

Trong khi đó, tại phần bào chữa cho bị cáo Lê Khắc Ngọ, luật sư lập luận chưa đủ cơ sở xác định toàn bộ hơn 900 bị hại bị nhóm Phó Đức Nam chiếm đoạt tiền. Đối đáp lại, viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ từ lời khai, dữ liệu thu giữ và kết quả kiểm tra các giao dịch để khẳng định Ngọ và các đồng phạm có liên quan hơn 900 bị hại.

Theo đại diện viện kiểm sát, trong quá trình điều tra, Phó Đức Nam khai tổ chức của mình kinh doanh độc quyền 36 sàn giao dịch, sàn ngoại hối tại Việt Nam. Bị cáo giữ vai trò quản lý chung cao nhất, lựa chọn sàn, định hướng hoạt động và cùng Lê Khắc Ngọ quản lý, bàn bạc cách thức vận hành hệ thống… Phần lớn các công ty của Phó Đức Nam không có hoạt động kinh doanh thực tế, được lập để mở tài khoản ngân hàng và phục vụ việc nhận tiền. Kết quả rà soát xác định, có 482 trường hợp bị hại có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản các công ty trong danh sách của Nam.

Trước ý kiến của một số luật sư cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tại các đơn vị trung gian thanh toán, đại diện viện kiểm sát cho biết, những nội dung liên quan đã được tách để tiếp tục làm rõ trong giai đoạn hai của vụ án.

Về cáo buộc Lê Khắc Ngọ tham gia rửa tiền, đại diện viện kiểm sát dẫn các biên bản hỏi cung của Ngọ có sự tham gia của luật sư, trong đó bị cáo trình bày nguồn tiền mua vàng và bất động sản là tiền thu được từ hoạt động cùng với Phó Đức Nam. Cơ quan công tố cho biết, trong quá trình điều tra, Lê Khắc Ngọ khai sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua hơn 140kg vàng. Vì vậy, viện kiểm sát cho rằng lời khai tại phiên tòa về việc được công ty trả lương bằng vàng là không có căn cứ.

Từ các tài liệu này, cơ quan công tố cho rằng Ngọ đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua, chuyển hóa thành vàng và bất động sản, che giấu nguồn tiền chiếm đoạt. Viện kiểm sát khẳng định, việc truy tố bị cáo về tội "Rửa tiền" là có căn cứ.

ĐỖ TRUNG