Phú Thọ: Khởi tố người cha bạo hành con trai 7 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung (trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là cháu N.Đ.B.K., con ruột của bị can, mới hơn 7 tuổi.

Chiều 8-5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án trên.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Hà Chung và chị N.T.H.T. kết hôn năm 2016, có 2 con chung. Năm 2023, do mâu thuẫn, 2 người ly hôn. Theo thỏa thuận, Chung trực tiếp nuôi dưỡng cháu N.Đ.B.K., còn chị T. nuôi cháu Q., em trai của K.. Sau thời gian đầu vẫn ở cùng mẹ, đến tháng 4-2024, cháu K. được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở phường Âu Cơ.

Đối tượng Nguyễn Hà Chung. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Quá trình điều tra xác định, cuối tháng 12-2025, trong lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối, Nguyễn Hà Chung thấy cháu K. chưa hoàn thành bài tập sau khi bị nhắc, tức giận, Chung lấy dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1m, rồi liên tiếp đánh nhiều lần vào vùng lưng, người của cháu K.

Đến 8-1-2026, chị T. đến trường thăm con thì phát hiện trên cơ thể cháu K. có nhiều vết thương, sẹo và vết bầm tím nên đưa cháu đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ. Sau đó, chị đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Các vết thương trên cơ thể cháu K. sau khi bị bố ruột gây thương tích. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời giao nộp 1 sợi dây sạc điện thoại màu xanh, dài khoảng 1m là công cụ sử dụng để đánh cháu K. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định thương tích đối với cháu N.Đ.B.K. và có kết quả tổn thương cơ thể 36%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung trong thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH