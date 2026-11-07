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Việt kiều được quyền nhận thừa kế nhà ở tại Việt Nam

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* Bạn đọc Ngô Thị Phượng: Tôi hiện ở Mỹ, đã có quốc tịch Mỹ nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi, cha mẹ tôi chia thừa kế cho các con thì tôi có được quyền nhận thừa kế là nhà ở không?

- Luật sư Lâm Quang Quý (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào TPHCM): Nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài mong muốn được có một nơi ở khi trở về quê hương.

Căn cứ khoản 3 Điều 3, khoản 1 Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (sửa đổi, bổ sung 2025), điểm b khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở năm 2023 và Điều 609, Điều 610 Bộ luật Dân sự 2015, bạn được xác định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Do đó, bạn có quyền nhận thừa kế nhà ở tại Việt Nam theo di chúc hoặc theo pháp luật. Quyền nhận thừa kế của bạn bình đẳng với những người thừa kế khác và được thực hiện quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam.

TRUNG NGUYÊN

Từ khóa

thừa kế Việt Nam quốc tịch Việt Nam quốc tịch

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