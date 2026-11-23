Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) để điều tra về tội "Giết người".

Theo cơ quan công an, Chúc Kim Hương là kẻ đã sát hại chị T.T.T.Q. (sinh năm 2002, ngụ TP Cần Thơ) rồi chôn thi thể để phi tang.

Trước đó, chiều 8-11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L. (sinh năm 1982, ngụ TP Cần Thơ) về việc mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (cư trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2-11.

Chúc Kim Hương thừa nhận hành vi sát hại chị Q. Ảnh: CATP

Khẩn trương xác minh, truy xét, ngày 11-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Chúc Kim Hương (thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM). Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hương.

Công an TPHCM khởi tố Hương về tội "Giết người". Ảnh: CATP

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hương và chị Q. quen biết qua mạng xã hội. Ngày 1-11, hai người hẹn gặp tại nhà trọ của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc rồi xảy ra mâu thuẫn. Hương dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong. Sau đó, Hương mang thi thể nạn nhân chôn tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận hành vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.

NGUYỄN TÂN