Khởi tố đối tượng sát hại nữ sinh viên

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Minh Phúc (sinh năm 2000, trú xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) về tội giết người.

Trước đó, tối 12-10, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin tại Khu ký túc xá của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai (phường Hội Phú) xảy ra vụ giết người khiến chị S.K (sinh năm 2006, là sinh viên quốc tịch Lào), đang theo học tại trường, tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Đối tượng Phạm Minh Phúc. Ảnh: Công an Gia Lai

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 9-2024, thông qua mạng xã hội, chị S.K quen biết Phúc và nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Phúc cho rằng chị S.K có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông.

Tối 12-10, sau khi uống bia cùng bạn bè, Phúc nảy sinh ý định tìm gặp chị S.K để đe dọa, buộc chị phải xin lỗi và nối lại tình cảm. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Phúc đến trước phòng ở của chị S.K, dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa, xông vào bên trong. Tại đây, Phúc yêu cầu chị S.K phải xin lỗi và rút dao cất giấu trong người, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chị S.K được người dân đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau đó, Phúc đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và tham mưu các thủ tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Đà Nẵng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phía bị hại, gia đình bị hại.

HỮU PHÚC