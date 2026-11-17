* Bạn đọc LÊ THANH HẢI (phường Cầu Kiệu, TPHCM): Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, thương binh có được tăng trợ cấp 8% như các chế độ khác không?

- Luật sư ĐINH THANH CÔNG, Đoàn Luật sư TPHCM:

Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tăng khoảng 8%). Người thụ hưởng được truy lĩnh phần chênh lệch giữa mức cũ và mức mới cho các tháng từ ngày 1-7-2026 đến khi được chi trả mức mới chính thức.

Tại văn bản số 32109/STC-ĐP ngày 29-10-2026, Sở Tài chính TPHCM đề nghị địa phương chủ động chi trả nhằm đảm bảo đối tượng được hưởng chính sách kịp thời.

Sau khi UBND TPHCM có quyết định điều chỉnh dự toán năm 2026 đối với nguồn ngân sách trung ương, UBND cấp xã thực hiện điều chỉnh nguồn, thanh quyết toán. Nếu chưa nhận được hoặc có thắc mắc về số tiền được nhận, ông liên hệ Phòng Văn hóa - Xã hội nơi đang quản lý hồ sơ để được kiểm tra và giải quyết.

TRUNG NGUYÊN ghi