Ngày 17-11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Lai Vi Thiệu (29 tuổi, ngụ TPHCM), Lê Thanh Tú (thường gọi là Tú "Cơ") về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lê Phạm Hiểu Ly (25 tuổi, "hot girl" Ly Meo) về tội "Không tố giác tội phạm".

Liên quan vụ án, 21 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Che giấu tội phạm". Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19-11.

Theo cáo trạng, ngày 22-2-2024, Công an quận Tân Bình (trước đây) kiểm tra hành chính một căn hộ trên địa bàn, phát hiện Phạm Công Chánh cất giấu hơn 7,8kg ma túy. Chánh khai đã nhận số ma túy này từ Thiệu để bán lại. Khám xét nơi ở của Thiệu, cơ quan công an thu giữ thêm 0,7037gram ma túy cùng hai điện thoại di động dùng để chỉ đạo việc mua bán ma túy.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12-2023 đến ngày 27-2-2024, Thiệu nhận hơn 12,6kg ma túy từ người tên Anh 2 (chưa rõ lai lịch), sau đó cất giấu, phân chia và thuê Chánh cùng Phan Văn Trung giao cho người mua.

Các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại phiên tòa

Bị cáo Lê Thanh Tú cùng Lê Thị Thanh Hà và Nguyễn Bá Khôi bàn bạc mua ma túy về để bán lại. Ngày 21-2-2024, Tú mua hơn 20,3kg ma túy từ người tên Anh 2. Khôi nhận hàng, đưa về cất tại nhà Tú và Hà ở đường số 59, phường An Hội Tây, TPHCM.

Tú đã bán 1kg ma túy cho một người tên Tiến và 3kg ma túy cho một người tên Tèo (đều không rõ lai lịch). Do sợ bị phát hiện nên ngày 25-2-2024, Tú và Hà đã mang số ma túy còn lại đến chỗ Nguyễn Hữu Phúc cất giấu. Tại đây, Tú đã bán cho Bùi Văn Sơn hơn 5,6kg ma túy.

Khi biết nhà Phúc đã bị cơ quan công an đã kiểm tra, Tú cùng Hà cắt các túi chứa ma túy, đổ xuống bồn cầu để tiêu hủy. Thời điểm trên, Lê Phạm Hiểu Ly chứng kiến sự việc. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ hơn 33gram ma túy trong bể phốt nhà vệ sinh - là số ma túy Tú và Hà đã tiêu hủy.

Tối 26-2-2024, khi công an đến kiểm tra hành chính, Tú bỏ chạy thì bị khống chế. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 22 gram ma túy, 1 khẩu súng và 7 viên đạn.

Bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (thường gọi là "hot girl" Ly Meo) tại tòa

Về phần Lê Phạm Hiểu Ly, trong quá trình điều tra, do không xác định được Ly đang ở đâu nên ngày 7-8-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã. Đến 10 giờ 20 phút ngày 14-8-2026, Ly đến cơ quan công an đầu thú.

Đối với hành vi cất giữ khẩu súng và 7 viên đạn, được xác định là vũ khí quân dụng, Lê Thanh Tú đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" vào tháng 3-2025.

SONG MAI