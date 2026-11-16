Cựu cán bộ thuế nhận tiền tỷ để doanh nghiệp "ma" tung hoành

Ngày 16-11, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm, xét xử 42 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại TPHCM và nhiều địa phương.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, hai nhóm mua bán hóa đơn khống quy mô lớn do Đào Minh Thọ (sinh năm 1973, quê Đồng Nai) và Trịnh Trác Nhiên (sinh năm 1978, quê TPHCM) tổ chức, đã sử dụng 108 doanh nghiệp “ma”, mua bán trái phép hơn 56.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.100 tỷ đồng.

Trong đó, Nhiên bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”. Nhiên bị cáo buộc chi hơn 3,8 tỷ đồng hối lộ Nguyễn Thành Nghĩa (cựu công chức Thuế cơ sở 3 TPHCM) để được bao che. Nghĩa bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Theo đó, từ năm 2020 đến 2023, Nghĩa hướng dẫn Nhiên đăng ký 24 doanh nghiệp “ma” tại quận 3 (cũ) đưa vào phạm vi quản lý thuế của mình để xuất hóa đơn khống mà không kiểm tra, giải trình, qua đó nhận tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng.

Nhiên cùng đồng phạm còn bị cáo buộc sử dụng 51 doanh nghiệp “ma”, xuất bán trái phép 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 36,3 tỷ đồng từ 3.901 hóa đơn (số còn lại tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2).

Ngoài ra, Nhiên trốn thuế hơn 6 tỷ đồng và đưa hơn 7,5 tỷ đồng cho hai người để tránh bị xử lý hình sự nhưng bị dùng thông tin gian dối chiếm đoạt.

Cùng vụ án, Đào Minh Thọ bị cáo buộc mua bán trái phép 9.663 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 9,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tạm giữ 5 tỷ đồng, tiếp nhận hơn 32,1 tỷ đồng do các bị cáo và gia đình tự nguyện nộp khắc phục hậu quả, tạm dừng giao dịch đối với 36 bất động sản và một ô tô.

Ngày mai, tòa tiếp tục với phần xét hỏi và dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 20-11.

Ý LINH - SONG MAI