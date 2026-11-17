Tại Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, TS - Luật sư Hà Hải được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM. Luật sư Hà Hải khẳng định, Đoàn Luật sư TPHCM cam kết xây dựng nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và tham gia thực chất vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho không gian phát triển mới của TPHCM.

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, Đoàn Luật sư (LS) TPHCM sẽ nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp, nhất là trong góp ý, phản biện như thế nào?

Luật sư Hà Hải

- TS-LS HÀ HẢI: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tổ chức các tổ chuyên gia theo lĩnh vực, tăng cường lấy ý kiến từ thực tiễn hành nghề của LS thành viên; đồng thời chuẩn bị các báo cáo góp ý có phân tích tác động, chỉ rõ điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khả thi.

Mục tiêu là mỗi ý kiến của Đoàn LS TPHCM gửi đến cơ quan nhà nước đều có chất lượng cao, sát thực tiễn và thực sự hỗ trợ công tác xây dựng pháp luật cũng như cải cách tư pháp của thành phố.

* TPHCM đang tập trung triển khai Luật Phát triển đô thị, Đoàn LS TPHCM sẽ có những bước đi cụ thể nào để đồng hành cùng thành phố?

- Luật Phát triển đô thị sẽ tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho không gian phát triển mới của thành phố. Đội ngũ LS có lợi thế lớn vì nắm bắt được cả quy định pháp luật lẫn thực tiễn vận hành của các dự án, doanh nghiệp và người dân.

Đoàn LS TPHCM sẽ chủ động thành lập Tổ chuyên gia về đô thị - quy hoạch - đất đai, tổ chức các hội thảo chuyên đề; đồng thời sẵn sàng tham gia góp ý, phản biện và tư vấn ngay từ giai đoạn xây dựng các văn bản hướng dẫn, cơ chế thí điểm.

* Để đáp ứng yêu cầu vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Đoàn LS TPHCM định hướng chiến lược ra sao trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ LS am hiểu sâu sắc luật pháp và thông lệ quốc tế?

- TPHCM hiện có nhiều LS và tổ chức hành nghề có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực này, tuy nhiên, xét về quy mô và độ sâu chuyên môn thì vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Khoảng cách chủ yếu nằm ở kinh nghiệm xử lý giao dịch phức tạp, am hiểu thông lệ quốc tế và kỹ năng tranh tụng, trọng tài xuyên biên giới.

Để có thêm nhiều LS đủ năng lực, chúng tôi sẽ xây dựng chiến lược dài hạn gồm ba trụ cột. Thứ nhất, rà soát, thống kê và phân loại đội ngũ LS đang hành nghề trong lĩnh vực tài chính - đầu tư - thương mại quốc tế.

Thứ hai, tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu, hợp tác với các tổ chức quốc tế, trường đại học và hiệp hội LS nước ngoài để nâng cao năng lực.

Thứ ba, khuyến khích và hỗ trợ LS trẻ tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, tham gia các khóa đào tạo về pháp luật tài chính, trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp xuyên biên giới.

Đoàn LS TPHCM sẽ tập trung vào việc tạo môi trường để LS được thực hành nhiều hơn, kết nối với các chuyên gia quốc tế và hỗ trợ các tổ chức hành nghề xây dựng năng lực nội bộ.

* Nghị quyết 98/2025 của HĐND TPHCM là văn bản quan trọng khuyến khích, hỗ trợ LS tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố. Đoàn LS TPHCM triển khai những giải pháp gì để việc tham gia của LS được thực chất?

Các luật sư tư vấn pháp luật cho học sinh Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

- Nghị quyết mở ra không gian hành nghề rộng mở, đưa vị thế của giới LS vượt ra khỏi khuôn khổ tranh tụng truyền thống. Đoàn LS TPHCM sẽ triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Trước mắt là sàng lọc, quy tụ đội ngũ LS có năng lực chuyên môn cao, am hiểu sâu sắc về đầu tư, tài chính, đất đai, hành chính và thương mại quốc tế để sẵn sàng tiếp nhận các nhiệm vụ nghiên cứu, phản biện chính sách, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật từ lãnh đạo thành phố.

Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế đặt hàng và phối hợp chặt chẽ hai chiều. Chủ động phối hợp cùng HĐND TPHCM, UBND TPHCM và Sở Tư pháp TPHCM xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, dự án đầu tư hoặc vụ việc khiếu kiện hành chính trọng điểm cần ý kiến đóng góp của LS ngay từ giai đoạn đầu

Tiếp đến là nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng tham mưu, tư vấn. Mỗi ý kiến đóng góp, phản biện hay tham gia tư vấn của LS thành viên đều phải dựa trên các luận cứ khoa học pháp lý vững chắc, bám sát thực tiễn.

Hiện nay, Đoàn LS TPHCM có gần 11.000 LS chính thức (chiếm 45% tổng số LS cả nước) và khoảng 6.000 người tập sự hành nghề LS. Số tổ chức hành nghề LS là 2.465. Trong năm 2025, tổng doanh thu của các tổ chức này là hơn 3.200 tỷ đồng.

PHƯƠNG LOAN thực hiện