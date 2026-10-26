Khu du lịch núi Bà Đen chỉ mất hơn 10 tháng để vượt qua con số 5 triệu lượt khách

Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh) chính thức đón vị khách thứ 5 triệu đi cáp treo lên núi Bà Đen từ đầu năm đến nay, thiết lập kỷ lục mới về lượng khách tham quan, khẳng định là điểm đến du lịch văn hoá tâm linh hàng đầu Nam bộ.

Sáng ngày 23-10-2026, Sun World Ba Den Mountain chính thức chào đón vị khách thứ 5.000.000 đi cáp treo lên núi Bà Đen kể từ đầu năm đến nay. Đây là cột mốc đặc biệt khi khu du lịch chỉ mất hơn 10 tháng để vượt qua con số 5 triệu lượt khách, tiếp tục khẳng định vị thế của điểm đến văn hóa, tâm linh hàng đầu Nam Bộ.

Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chính thức đón vị khách thứ 5 triệu đi cáp treo lên núi Bà Đen từ đầu năm đến nay

Mốc 5 triệu lượt khách không chỉ là một con số ấn tượng, mà còn phản ánh hành trình phát triển mạnh mẽ của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain trong những năm gần đây. Từ một điểm hành hương quen thuộc của người dân Nam Bộ, nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn với đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa tâm linh lâu đời và hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại.

Du khách chiêm bái tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ngự toạ trên đỉnh núi Bà Đen

Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi Bà Đen từ lâu được biết đến là "đệ nhất thiên sơn", được nhiều du khách lựa chọn để tìm về sự bình yên và hòa mình vào thiên nhiên.

Không chỉ là ngọn núi thiêng gắn liền với hệ thống chùa Bà hàng trăm năm tuổi, trên đỉnh núi còn là quần thể công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á, Đại tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch hàng đầu thế giới cùng nụ cười hoan hỷ biểu trưng cho tinh thần an vui, hỷ xả, và Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni uy nghi giữa vườn Ưu Đàm. Mỗi công trình mang một thông điệp riêng, để hành trình lên đỉnh núi không chỉ là chuyến tham quan mà còn là tìm về sự bình an và cân bằng trong tâm hồn.

Sau những phút chiêm bái, nhiều du khách lựa chọn dừng chân tại các khu vườn an yên như vườn Vô Ngã, vườn Bồ đề, vườn Ưu đàm, và nhâm nhi một ly cà phê giữa khí hậu mát lành tại quán Cafe Chạm Mây hay Ưu Đàm Quán. Chính sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt với không gian tâm linh an yên đã khiến ngày càng nhiều người lựa chọn quay trở lại núi Bà Đen, thay vì chỉ ghé thăm một lần.

Độc đáo chợ Lá Bà Đen là phiên chợ độc đáo không dùng tiền mặt

Sức hút của khu du lịch núi Bà Đen còn ở không gian văn hóa đặc sắc, nơi những di sản văn hoá truyền thống liên tục được gìn giữ và nuôi dưỡng. Xuyên suốt trong năm, một loạt các sự kiện văn hoá nghệ thuật được Sun World Ba Den Mountain tổ chức quy mô trên đỉnh núi như các Triển lãm nghệ thuật điêu khắc gốm, Hội thi tạo hình nghệ thuật trái cây Nam bộ, tuần lễ văn hoá di sản, chợ Lá Bà Đen, cùng các chương trình trình diễn các di sản văn hoá bản địa diễn ra liên tục vào các ngày lễ và cuối tuần…

Dự kiến, tháng 11 tới đây, triển lãm tranh nghệ thuật và triển lãm điêu khắc gỗ độc đáo sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen, mang đến một trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ ngày Văn hoá Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu và chương trình nghệ thuật diễn ra liên tục