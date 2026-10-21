Kết nối sân bay, quảng bá du lịch

Khách quốc tế làm thủ tục soi chiếu hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sự kiện nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, tăng cường liên kết giữa hàng không và du lịch để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh cho điểm đến TPHCM.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết cảng hàng không là cửa ngõ, đồng thời còn là điểm chạm đầu tiên tạo ấn tượng về điểm đến, giúp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM và ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV ký kết ghi nhớ hợp tác. Ảnh: HÂN GIA

Các nội dung hợp tác trọng tâm gồm: Xúc tiến, phát triển đường bay; quảng bá điểm đến tại nhà ga; phát triển du lịch Côn Đảo bền vững; chia sẻ dữ liệu và nâng cao trải nghiệm; phát triển nguồn nhân lực…

Việc hợp tác chiến lược hướng đến tạo nền tảng vững chắc, tối ưu hóa hạ tầng hàng không và tiềm năng du lịch, mang lại trải nghiệm thuận tiện, chuyên nghiệp cho du khách trong và ngoài nước.

THI HỒNG