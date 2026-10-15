Vĩnh Long hợp tác với Saigontourist Group đón khách du lịch quốc tế

Tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh hợp tác với Saigontourist Group để đón khách từ TPHCM cũng như dòng khách Việt kiều, khách quốc tế tham quan làng nghề, du lịch cộng đồng...

Ngày 15-10, Sở VH-TT-DL Vĩnh Long phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) khảo sát mô hình du lịch nông thôn tại Làng Du lịch cộng đồng Nhị Hòa, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

Mô hình làng du lịch được tổ chức theo chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch khép kín, gắn với từng hộ dân nông thôn, hướng tới tạo sinh kế bền vững… Tại đây, du khách được tìm hiểu các điểm đến gắn với làng cổ, nhà vườn, mô hình lưu trú homestay, ẩm thực miệt vườn, trải nghiệm sông nước.

Khách tìm hiểu cách têm trầu cau, thưởng thức mứt tắc, gừng... tại ngôi nhà cổ khoảng 200 năm tuổi. Ảnh: THI HỒNG

“Chúng tôi được trải nghiệm nếp sinh hoạt chậm rãi, học têm trầu cau, kết lá dừa làm cào cào. Cảm giác như được trở về với tuổi thơ”, bà Nguyễn Thị Hương, 55 tuổi, du khách tại phường Hòa Hưng, TPHCM, chia sẻ.

Đặc sản tại Làng Du lịch cộng đồng Nhị Hòa. Ảnh: THI HỒNG

Sở VH-TT-DL Vĩnh Long thông tin, 8 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón trên 4,3 triệu lượt khách (tăng 12,8%), trong đó khách quốc tế hơn 759.000 lượt (tăng hơn 16%), doanh thu du lịch đạt hơn 4.000 tỷ đồng (tăng hơn 28% so với cùng kỳ). Trong đó, Làng Du lịch cộng đồng Nhị Hòa đón khoảng hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước (Pháp, Đức, Mỹ, Australia…).

Thời gian tới, ngành du lịch Vĩnh Long sẽ ban hành bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới, phát triển mô hình du lịch sinh thái Cù lao Tam Hiệp, quy hoạch Di sản đương đại Mang Thít và lập hồ sơ xác lập Kỷ lục Việt Nam “Địa phương có nhiều cồn nhất”.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, ký kết hợp tác. Ảnh: HÂN GIA

Nhân dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long và Saigontourist Group tổ chức Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời Saigontourist Group tặng học bổng trị giá 200 triệu đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học chuyên ngành du lịch tại Vĩnh Long.

THI HỒNG