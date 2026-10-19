Kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất phục vụ dự án Metro số 2

Ngày 19-10, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) đã tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất đối với các hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phục vụ dự án trọng điểm xây dựng tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn).

Hướng tuyến Metro số 2 Thủ Dầu Một - Tao Đàn

Đoạn tuyến qua phường Lái Thiêu có chiều dài khoảng 4km, ảnh hưởng đến khoảng 209 trường hợp, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 70.900m².

Tổ công tác đo đạc, kiểm đếm diện tích đất thu hồi phục vụ dự án Metro số 2. Ảnh: DUY TRẦN

Trong tháng 10-2026, dự kiến tổ công tác phổ biến thông tin đến dân, ghi nhận hiện trạng, đo đạc chi tiết diện tích đất, nhà ở, công trình kiến trúc, cây trồng và các tài sản khác gắn liền với đất.

Nhà ga C10 sẽ được bố trí trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Siêu thị Lotte Mart Bình Dương thuộc phường Lái Thiêu

Công tác kiểm đếm nhằm xác định chính xác hiện trạng tài sản, làm cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Điều đó, đảm bảo tính công khai, minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân.

Hướng tuyến Metro số 2

Tuyến Metro số 2 có tổng chiều dài khoảng 33,2km, trong đó có 17,8km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Dự án quy hoạch gồm 24 nhà ga gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23, cùng khu Depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha nằm tại phường Tam Bình và Hiệp Bình.

Điểm đầu của tuyến kết nối với ga S5 của tuyến Metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương). Điểm cuối đặt tại ga C23 tại Công viên Tao Đàn kết nối với tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Dự án dự kiến được khởi công vào tháng 12-2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào năm 2030.

DUY TRẦN