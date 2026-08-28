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Tham vấn ý kiến người dân phương án hướng tuyến 2 tuyến metro

SGGPO

Chiều 28-8, tại phường Phú Lợi (TPHCM), Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM phối hợp UBND phường tổ chức tham vấn ý kiến người dân về phương án hướng tuyến, vị trí các nhà ga của hai tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và Thủ Dầu Một - TPHCM.

UBND phường Phú Lợi đã phát phiếu khảo sát đến người dân trên địa bàn để thu thập ý kiến góp ý về hướng tuyến, vị trí nhà ga và khả năng kết nối giao thông nhằm hoàn thiện phương án đầu tư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu đi lại và định hướng phát triển đô thị.

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Đơn vị chức năng giới thiệu về tuyến đường sắt thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên

Theo phương án đang được lấy ý kiến, tuyến xuất phát từ nhà ga trung tâm thành phố mới Bình Dương, đi theo đường Mỹ Phước - Tân Vạn, sau đó kết nối với khu vực đường Phú Lợi (ĐT743) và tiếp tục hướng về phường Thuận Giao.

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Sơ đồ hướng tuyến các dự án metro đi qua địa bàn phường Phú Lợi, phường Bình Dương (TPHCM)

Tuyến dự kiến đi qua 7 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Dĩ An và Đông Hòa. Dự án được đặt mục tiêu khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030.

Đối với tuyến metro Thủ Dầu Một – TPHCM, dự kiến có điểm đầu tại nhà ga S5 của tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, đi theo đường Phạm Ngọc Thạch, sau đó chạy dọc theo quốc lộ 13 (phường Phú Lợi) đến phường Thuận Giao (TPHCM).

Tại buổi tham vấn, cùng với việc điền phiếu khảo sát, nhiều người dân cũng phát biểu ý kiến về thiết kế hướng tuyến sao cho đi qua các khu vực đất công để giảm tiền đền bù, giảm áp lực giải phóng mặt bằng và phương án giảm độ ồn khi đi qua các trường học, khu dân cư.

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XUÂN TRUNG

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