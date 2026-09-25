Kiểm toán Nhà nước và Hà Nội, Sơn La tăng cường phối hợp, cảnh báo sớm rủi ro

Việc ký kết quy chế nhằm tăng cường phối hợp để nhận diện những vấn đề mới, những bất cập giữa quy định của pháp luật với thực tiễn triển khai tại địa phương.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Chiều 25-9, tại trụ sở UBND TP Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội, tỉnh Sơn La; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị KTNN hỗ trợ thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như 7 tuyến đường sắt mà thành phố đang triển khai; các dự án đang thực hiện theo phương thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT) và nhiều dự án đầu tư công về giao thông, môi trường khác, đảm bảo cho các nguồn lực tài chính, đất đai của Thủ đô được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, phòng ngừa các nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước ký kết quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội. Ảnh: CẨM HÀ

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn KTNN từ thực tiễn công tác kiểm toán hỗ trợ, tham gia ý kiến góp ý cho thành phố trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm, không để xảy ra kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách…

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cũng khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ với KTNN giúp địa phương nhận diện sớm rủi ro, khắc phục triệt để các bất cập trong quản lý, điều hành. Đặc biệt, hoạt động trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của KTNN góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, việc ký quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa KTNN với TP Hà Nội và tỉnh Sơn La. Tổng KTNN cho biết, trong các cuộc kiểm toán tới đây, bên cạnh việc phát hiện vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, KTNN sẽ đặc biệt quan tâm đến những kiến nghị về cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách mới, có tính chất đặc thù của Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước ký kết quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: CẨM HÀ

Chỉ ra những thách thức đặt ra với các các địa phương trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, ngân sách nhà nước, Tổng KTNN cho biết, KTNN sẽ đổi mới phương thức tổ chức hoạt động kiểm toán theo hướng tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chuyển đổi phương thức kiểm toán dựa trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng các công nghệ, nền tảng, tăng cường năng lực giám sát và phòng ngừa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo KTNN và Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Sơn La đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác với một số nội dung như tăng cường khai thác, trao đổi và chia sẻ dữ liệu số phục vụ hoạt động kiểm toán; từng bước chuyển từ phương thức phối hợp chủ yếu dựa trên cung cấp hồ sơ, tài liệu sang phối hợp và khai thác dữ liệu có hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá và rút ngắn thời gian thực hiện kiểm toán.

Các bên cũng sẽ tăng cường phối hợp để nhận diện những vấn đề mới, những bất cập giữa quy định của pháp luật với thực tiễn triển khai tại địa phương; cùng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, bảo đảm vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển.

Nhân dịp này, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Nghĩa và các Phó Tổng KTNN đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho 17 đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của 2 địa phương nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

ANH PHƯƠNG