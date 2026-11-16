Kinh tế

Tiếp tục phát huy truyền thống đào tạo mỹ thuật-văn hóa lâu đời tại vùng đất Bình Dương

Sáng 16-11, tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM), Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TPHCM đã tổ chức Lễ khai bảng tên Cơ sở đào tạo của trường. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một.

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Các đại biểu tham dự nghi thức khai bảng tên trường tại Cơ sở đào tạo trước đây là Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN
Clip: Các đại biểu thực hiện nghi thức khai bảng

Lễ khai bảng tên được thực hiện sau khi UBND TPHCM ban hành Quyết định số 6076/QĐ-UBND, ngày 21-9-2026 về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới với quy mô và tầm vóc lớn hơn của nhà trường, đặc biệt là kế thừa trọn vẹn truyền thống đào tạo mỹ thuật, văn hóa lâu đời tại vùng đất Bình Dương.

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Lễ khai Bảng tên trường Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TPHCM tại Cơ sở đào tạo ở phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Theo quyết định, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM, trụ sở chính đặt tại số 5 Nam Quốc Cang, phường Bến Thành, TPHCM.

Nhà trường hiện có các cơ sở đào tạo, gồm: số 946 Trần Hưng Đạo, phường An Đông, cùng hai cơ sở tại khu vực Bình Dương số 210 Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một và số 4 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi.

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Đại biểu tham dự buổi lễ khai bảng tên trường. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh, giai đoạn tới trường sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy thế mạnh các ngành mũi nhọn như: âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, văn hóa và du lịch.

Nhà trường cũng sẽ tối ưu hóa nguồn lực các ngành nghề truyền thống, mở rộng không gian đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và sáng tạo cho TPHCM và khu vực lân cận.

DUY TRẦN

Từ khóa

Khai bảng cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thủ Dầu Một

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