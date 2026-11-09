Xúc tiến thương mại nông nghiệp TPHCM - Hoa Kỳ

Tối 9-11, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự lễ chúc mừng quan hệ hợp tác về nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ, diễn ra tại khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Vaden tại lễ chúc mừng quan hệ hợp tác về nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chào mừng đến ngài Stephen Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, các thành viên đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cùng hơn 30 doanh nghiệp nông nghiệp Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, quan hệ đối tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ đã được vun đắp qua nhiều năm dựa trên thương mại, hợp tác kỹ thuật và sự tin cậy lẫn nhau.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ chúc mừng quan hệ hợp tác về nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, là trung tâm kinh tế và cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng với lợi thế về cảng biển, hạ tầng logistics cùng hệ thống bán lẻ phát triển, TPHCM hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành đầu mối tiếp nhận, chế biến và phân phối nông sản, thực phẩm cho khu vực phía Nam.

Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM định hướng phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. Thành phố mong muốn cùng các đối tác Hoa Kỳ hợp tác về giống cây trồng, công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ.

TPHCM cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng thương mại, đầu tư. Thành phố sẵn sàng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ để tạo cầu nối hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Vaden phát biểu tại lễ chúc mừng quan hệ hợp tác về nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, đưa thương mại nông nghiệp giữa hai nước phát triển cân bằng và cùng có lợi.

Bày tỏ vinh dự khi dẫn đầu đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Vaden nhấn mạnh, đây là phái đoàn thương mại nông nghiệp có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ từng cử tới Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tại TPHCM, phái đoàn Hoa Kỳ đã trực tiếp khảo sát và khai thác nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, trong đó có gỗ, bông, da giày cùng một số ngành hàng khác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Vaden tham dự lễ chúc mừng quan hệ hợp tác về nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao quan hệ song phương, Thứ trưởng Stephen Vaden khẳng định, Việt Nam không chỉ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất mà còn là đối tác được ngành nông nghiệp Hoa Kỳ đặc biệt ưu chuộng. Phía Hoa Kỳ mong muốn thiết lập cơ chế hợp tác bền vững với các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng cả hai nước.

PHƯƠNG NAM