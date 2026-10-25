Kỳ vọng Chủ tịch VFF khóa X tạo được đột phá

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 21-10 công bố danh sách 3 nhân sự được đề cử chức danh Chủ tịch khóa X đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn. Điều được chờ đợi ở các ứng viên là tầm nhìn, chương trình hành động và những chuyển biến thực chất cho bóng đá Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ IX, bóng đá Việt Nam có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển nam, thành tích của các đội tuyển trẻ hay dấu mốc đội tuyển nữ lần đầu góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2023 đã mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ.

Ba ứng cử viên chức danh Chủ tịch VFF khóa X (từ trái sang): Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Đức Thụy và Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Đó là nỗ lực của cầu thủ, ban huấn luyện, các CLB và VFF. Ở góc độ quản lý, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cùng tập thể lãnh đạo VFF khóa IX đã đóng góp vào việc duy trì hoạt động các đội tuyển, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối nguồn tài trợ và tổ chức tập huấn, thi đấu. Những đóng góp ấy nên được đánh giá công bằng, nhất là khi nguồn lực dành cho bóng đá Việt Nam còn hạn chế.

Tuy nhiên, thành tích của đội tuyển chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh nền bóng đá. V-League còn bất cập về chuyên môn, trọng tài và quản trị CLB. Công tác đào tạo trẻ chưa đồng đều, nhiều cầu thủ có năng khiếu thiếu cơ hội thi đấu ở cấp độ cao. Chúng ta từng nhiều lần đứng đầu Đông Nam Á, nhưng khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu lục còn lớn.

Vì thế, điều người hâm mộ quan tâm tại Đại hội VFF khóa X là chương trình hành động của 3 ứng viên Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ và Nguyễn Đức Thụy. Trong ba nhân sự được đề cử này, mỗi người có kinh nghiệm và lợi thế riêng, có thể đóng góp cho bóng đá Việt Nam từ những góc độ khác nhau.

Ông Trần Quốc Tuấn có kinh nghiệm quản lý, am hiểu bóng đá trong nước và quan hệ quốc tế rộng. Ông Nguyễn Xuân Vũ là Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại khóa IX. Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy có thế mạnh về quản lý và huy động nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp. Bóng đá hiện đại cần nguồn lực tài chính và tư duy quản trị hiệu quả.

Dù vậy, huy động được nhiều tiền mới chỉ là một phần công việc, quan trọng hơn là phân bổ nguồn lực đúng hướng, có cơ chế giám sát minh bạch và tạo hiệu quả lâu dài cho đào tạo trẻ, hệ thống giải đấu. Cam kết tài chính phải đi cùng trách nhiệm giải trình.

Đây cũng là cách để hạn chế tư duy chạy theo thành tích trước mắt. Chủ tịch VFF nên là người biết tập hợp đội ngũ, lắng nghe phản biện, phân công trách nhiệm rõ ràng và chịu trách nhiệm về những cam kết. Một liên đoàn mạnh không thể chỉ trông chờ vào người đứng đầu.

Điều dư luận mong mỏi nhất ở nhiệm kỳ mới là chiến lược phát triển bóng đá trẻ thực chất. Con đường từ các đội trẻ lên V-League rồi đội tuyển quốc gia vừa qua chưa thông suốt. Không ít tài năng tỏa sáng ở giải trẻ nhưng trở về CLB lại ít được thi đấu. Nếu nút thắt này không được tháo gỡ quyết liệt, bóng đá Việt Nam khó duy trì sức cạnh tranh lâu dài.

Cùng với đó, V-League phải nâng chất lượng. Đội tuyển quốc gia muốn mạnh, trước hết giải vô địch quốc gia phải có chất lượng chuyên môn và quản trị tương xứng.

VFF nên phối hợp với Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các CLB cải thiện công tác trọng tài, nâng chuẩn quản trị, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sử dụng cầu thủ trẻ. Bóng đá nữ, futsal và bóng đá học đường cũng nên được đầu tư ổn định, tránh chạy theo thành tích ngắn hạn.

Một vấn đề khác là sự minh bạch trong điều hành. Những mục tiêu lớn, như cạnh tranh suất dự vòng chung kết World Cup 2030, nên được cụ thể hóa bằng lộ trình, nguồn lực và tiêu chí đánh giá rõ ràng. Giới chuyên môn và người hâm mộ có thể nhìn thấy sự tiến bộ qua từng năm, thay vì chỉ nghe những kế hoạch đầy tham vọng nhưng chưa thực tế.

Người hâm mộ kỳ vọng Đại hội VFF khóa X, dự kiến diễn ra vào tháng 1-2027, lựa chọn được người đứng đầu có tầm nhìn, biết kế thừa thành quả và dám làm những việc khó.

Thành công của một nhiệm kỳ ngoài những chiếc cúp, còn là chất lượng giải đấu, cơ hội trưởng thành của cầu thủ trẻ và nền tảng phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

ĐOÀN MINH XƯƠNG