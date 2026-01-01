Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và bóng đá nam U22 thắng lớn

Ngày 31-12-2025, kết quả cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu toàn quốc năm 2025 của các nhà báo thể thao cả nước đã công bố tốp 10 VĐV xuất sắc nhất, 5 HLV tiêu biểu, 3 đội thể thao, 5 VĐV và 3 HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong năm 2025.

Tuyển thủ Trịnh Thu Vinh (môn bắn súng, 1 HCV Cúp châu Á, 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games 33) đứng đầu danh sách 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2025 với 1.272 điểm. Xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt thuộc về tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh (3 HCV SEA Games 33) với 761 điểm và cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc với 693 điểm.

Xạ thủ Trịnh Thu Vĩnh rạng rỡ nhận HCV ở SEA Games 33. Ảnh: Dũng Phương

Trong khi đó, ở hạng mục HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam, HLV đội tuyển bóng đá nam Kim Sang-sik vượt trội khi dẫn đầu danh sách với 532 điểm. Tiếp đến là các HLV: Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Mai Đức Chung (bóng đá nữ), Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền nữ). Ở hạng mục đội thể thao tiêu biểu, đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia đã dẫn đầu với 1.660 điểm. Xếp thứ hai là đội tuyển điền kinh tiếp sức nội dung 4x400m nữ quốc gia với 635 điểm. Cùng được 560 điểm là đội tuyển cầu mây 4 nữ và đội tuyển bóng ném nữ bãi biển, xếp đồng hạng ba.

Tại nội dung bầu chọn VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu, kình ngư Vi Thị Hằng xếp đầu với 282 điểm, tiếp sau là các VĐV: Lê Văn Công (cử tạ), Trần Thị Bích Thủy (cờ vua), Trần Văn Tuấn và Nguyễn Thị Kiều (điền kinh). Các HLV Nguyễn Đăng Viễn (bơi), Đặng Văn Phúc (điền kinh), Bùi Quang Vũ (cờ vua) được bầu chọn là HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu.

Dự kiến, các VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2025 sẽ được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao 27-3-2026.

NGUYỄN ANH